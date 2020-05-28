Из одежды - только сигнальные ленточки: Владелица солярия устроила голый пикет напротив Смольного собора

На самоизоляции в Санкт-Петербурге засиделись не только рядовые граждане, но и бизнес. «Карантинные» дни все длятся и длятся, а денег на то, чтобы покрывать текущие расходы, становится все меньше и меньше. В оригинальной форме о проблемах малых предприятий решила заявить петербурженка Алена Тулустова — девушка устроила импровизированный одиночный пикет напротив Смольного собора. При этом из одежды на ней были только подушки и красно-белые сигнальные ленточки.

- Я сама владелица двух салонов загара, - рассказала Алена «Комсомолке». - Сейчас они, разумеется, не работают — но для того, чтобы они не закрылись окончательно, в них все равно приходится вкладывать деньги. И деньги немаленькие — даже с учетом налоговых послаблений и скидок по аренде выходит около 110 000 рублей в месяц. При этом клиентская база никуда не делась — я забрала домой оба рабочих телефона и вот уже второй месяц стабильно принимаю по двадцать-тридцать звонков в сутки. Люди постоянно спрашивают, когда мы наконец заработаем.

Поначалу Алена хотела провести акцию напротив Смольного, но потом решила перенести ее подальше. Фото: из личного архива героини публикации

По словам Алены, она с замиранием сердца смотрела каждое новое обращение президента к народу и все ждала, что компаниям индустрии красоты разрешат открыться — пусть даже и в расчете на ограниченное число клиентов. Не дождалась — и решила действовать сама.

- Поначалу я вообще хотела провести эту акцию у Смольного, - смеется наша собеседница. - Но побоялась, что меня оттуда просто-напросто выгонят. Хотя это ни в коем случае не акция протеста и вообще не агрессивное мероприятие — я просто хочу, чтобы малый бизнес услышали и позволили людям самим нести ответственность за свои поступки и свое поведение.

Судя по комментариям в соцсетях, петербуржцы восприняли акцию, скорее, положительно: девушку хвалят за смелость и надеются, что в будущем, если ситуация не изменится, ее инициативу подхватят и другие представители бизнеса.