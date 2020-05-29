Ипотека-2020 в Санкт-Петербурге: какая бывает и как выбрать выгодный вариант

Несмотря на кризис и пандемию, на рынке недвижимости Петербурга появляются новые интересные предложения и акции по покупке жилья. Мы изучили их плюсы и особенности, и узнали, как можно сэкономить с помощью основных программ ипотеки и рассрочки.

Ипотека с господдержкой

Идея не нова, но как нельзя кстати. Самой «громкой» премьерой этой весны стала льготная ипотека. Программа сразу же после запуска попала в топ самых популярных способов покупки недвижимости. Воспользоваться льготной ипотекой предлагают многие банки, ставки варьируются от 6,0 до 6,5%. Единое условие: покупатель должен быть гражданином РФ, первоначальный взнос должен быть не менее 20%, а сумма кредита, которая дается на срок до 30 лет, не должна превышать 8 млн рублей – это цифра для покупки квартиры в Санкт-Петербурге.

- Реакция рынка предсказуема – ставки достигли своих исторических минимумов, и покупатели спешат выгодно решить жилищный вопрос, пока действует программа, то есть до ноября этого года, - комментируют ситуацию эксперты строительной компании «Аквилон».

ЖК «ARTквартал.Аквилон» с детским садом строится у метро «Фрунзенская». Фото предоставлено пресс-службой Группы «Аквилон».

Семейная ипотека

Также весной 2020 года снизились ставки для семей с детьми - приобрести жилье в новостройке сейчас можно под 4,5 % годовых. Первоначальный взнос так же должен составлять не менее 20%, а вот размер кредита в Санкт-Петербурге может достигать 12 млн рублей на срок до 30 лет. Воспользоваться такой программой могут семьи, в которых после 2018-го года родился второй или последующие дети.

По опыту компании «Аквилон» практически каждая семья с двумя детьми использует эту программу при покупке жилья. Средняя площадь квартиры, которую выбирают петербургские заемщики, - 56-60 квадратных метров, в основном это двушки. Средняя сумма «семейного» ипотечного кредита составляет порядка 3,5 млн рублей.

- Основные преимущества семейной ипотеки – возможность получения кредита с пониженной ставкой и право применять средства маткапитала для погашения части долга. В то же время, сумма первого взноса, который составляет 20% от стоимости квартиры, является существенной для покупателей. И далеко не все банки готовы принимать средства материнского капитала для погашения первого взноса, - предупреждают эксперты.

В ЖК Аквилон SKY в Невском районе выросли первые этажи. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Аквилон».

Ипотека со сниженной ставкой

Сегодня некоторые застройщики предлагают программы с пониженной ставкой по ипотеке для покупателей квартир. Строительные компании готовы на определенный период взять проценты по ипотеке на себя. К примеру, купить квартиру от Группы «Аквилон» теперь можно в ипотеку со сниженной ставкой 0,5%. Застройщик субсидирует жилищный кредит, поэтому покупатель будет оплачивать всего полпроцента по кредиту в течение шести месяцев. По завершении этого срока и до конца действия ипотечной программы ставка составит от 6,5%. Чтобы было понятно, о выплатах какого размера идет речь, возьмем для примера студию стоимостью 2,37 млн рублей. Если вы вносите 20 %, то есть примерно 470 тысяч рублей, то ежемесячный платеж на первый период составит 8,2 тыс. рублей. А с января 2021 года он будет около 13,8 тыс. рублей.

ЖК FoRest Аквилон возводится в Приморском районе, во дворе комплекса благоустроят экопарк. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Аквилон».

Ипотека с отсрочкой платежа

На рынке первичной недвижимости Петербурга популярностью пользуются и программы с отсрочкой первого платежа. Разновидностей такой ипотеки масса, и срок отсрочки разный. Кто-то называет их ипотечными каникулами, в некоторые компании и вовсе предлагают взять «Ипотечный отпуск». Например, в «Аквилоне» отсрочка первого платежа дается на период до трех месяцев.

На всех объектах Аквилона работы ведутся по графику. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Аквилон».

КСТАТИ

Как избежать выплаты процентов

Если нет желания переплачивать по ипотечному кредиту, можно оформить рассрочку на квартиру.

Покупка квартиры в рассрочку - достойная альтернатива ипотеке. Если, конечно, у вас есть возможность ежемесячно вносить довольно крупные платежи. Первый взнос при рассрочке ниже, чем по ипотеке - он может начинаться от 10%. Далее оплачивать квартиру нужно ежемесячно равными траншами до окончания строительства. Если на первый взнос наберется хотя бы 20% стоимости квартиры, то платежи станут меньше, а в некоторых строительных компаниях Петербурга в этой ситуации можно получить еще и скидку.

Кстати, при покупке квартиры в «Аквилоне» рассрочку и ипотеку можно совместить: вы вносите первоначальный взнос от 20%, а остаток суммы оплачиваете через шесть месяцев без каких-либо промежуточных платежей. Остаток суммы покупатель может оплатить в ипотеку. Такая рассрочка будет удобна тем, кто планировал оформить ипотеку на покупку квартиры, но хочет отсрочить ипотечные платежи. Также эта схема платежей подойдет клиентам, которые находятся в процессе продажи старой недвижимости, или тем, кто ожидает поступление денежных средств по банковским вкладам.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Самоизоляция – это выгодно

Карантин помог застройщикам сделать свои сервисы еще проще, безопаснее и выгоднее. Многие запустили онлайн-сервисы по покупке квартир. Все этапы проводятся дистанционно. Даже подписать договор можно онлайн с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП), или документы на подпись доставит курьерская служба. Кроме того, в Аквилоне действует сервис по вызову такси для клиентов. Чтобы подъехать в офис на встречу или подписание договора, необязательно ехать на общественном транспорте - компания закажет вам такси.