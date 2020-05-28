Вход в Летний сад в Санкт-Петербурге могут сделать платным после карантина

Петербуржцы ждут не дождутся, когда в городе откроются театры, музеи, парки. И хотя официальных заявлений о послаблении «карантина» в городе пока нет, культурные учреждения уже продумывают, как будут выходить из самоизоляции и ждут особых распоряжений. Русский музей планирует сначала в тестовом режиме открыть залы главного здания – Михайловского дворца. Об этом рассказал генеральный директор музея Владимир Гусев 28 мая во время онлайн пресс-конференции.

Продавать билеты хотят в режиме онлайн, а запускать посетителей небольшими группами по 5-10 человек и по сеансам. При этом социальная дистанция должна быть в расчете 20 квадратных метров на человека.

При посещении музеев после "карантина" придется соблюдать социальную дистанцию.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

– В Михайловском дворце у нас обычно около 2 тысяч посетителей в день. При соблюдении такого режима получится от 80 до 200 человек, – отметил Владимир Гусев.

В то же время директор Русского музея задается вопросом, стоит ли открывать храмы искусства, пока не снимут вообще все ограничения.

– Самое сложное – это социальная дистанция. Скажем, в театре зритель сидит в своем кресле – для него есть место. Все действие происходит перед ним на сцене. В музее ситуация обратная: вещи, которые приходит смотреть человек, статичны. А человек должен иметь возможность свободного передвижения, – объясняет Гусев.

До коронавируса Михайловский дворец в среднем посещали около 2 тысяч человек в день.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Возникают вопросы, как сделать разметку в залах, с какого расстояния нужно смотреть на картину и можно ли подойти поближе и рассмотреть детали.

– Когда люди лишены свободы перемещения в музее, доставит ли им это удовольствие? – добавляет директор музея. – Лучше все-таки не торопиться с открытием музеев, а открыть их тогда, когда будут разрешены массовые мероприятия.

Петербуржцы ждут открытия Летнего сада.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

При этом коронавирус уже принес Русскому музею колоссальные убытки: за время карантина он уже потерял в общей сложности 90 миллионов рублей. И не исключено, что и вход в Летний сад придется сделать платным.

– Я всячески сопротивляюсь плате за посещение Летнего сада, потому что она все равно не решит проблем. Когда-то он был платным – и в советские времена. Но плата была небольшая. Может быть, и придется. Дело в том, что проблема стоит остро, – отметил Владимир Гусев.

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