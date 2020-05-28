Первый этап выхода из самоизоляции в Санкт-Петербурге в 2020 году: Можно гулять пенсионерам и ходить без масок по улицам

Первый этап выхода из самоизоляции в Санкт-Петербурге начнется с понедельника, 1 июня 2020 года. Как сообщили в пресс-службе Смольного, ситуация с распространением коронавируса в городе немного улучшилась.

- Она непростая, - в очередной раз подчеркнул Александр Беглов. - Но есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой. Речь идет не только об экономической составляющей, но и об ограничениях для жителей

КАРАНТИН ЗАКОНЧИТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

В первую очередь послабление касается петербуржцев старше 65 лет. Для них наконец-то закончится обязательный карантин.

- Соблюдение самоизоляции для граждан старшего возраста будет носить рекомендательный характер, - уточнили в Смольном. - Но им все равно желательно выходить из дома только в экстренных случаях.

Петербуржцы смогут ходить по улицам без масокФото: Олег ЗОЛОТО

В разряд рекомендаций также перешли маски и перчатки на улицах. Но в транспорте, вокзалах, аэропортах, магазинах и прочих действительно общественных местах масочный режим по-прежнему останется обязательным.

Обязательно нужно будет использовать средства индивидуальной защиты и при посещении кладбищ – разрешение на это Смольный тоже дал. За последнее время просьба разрешить навестить и привести в порядок могилы родных была одной из самых популярных у петербуржцев.

- Разрешено одиночное и семейное посещение кладбищ, - сказано в документе.

Кроме того, в городе откроются нотариальные и юридические конторы по предварительной записи, а вот про салоны красоты пока информации нет, видимо горожанам придется потерпеть без стрижки еще, как минимум, две недели. Пока что этот этап рассчитан на срок с 1 по 14 июня.

РЕЖИМ ВЫХОДА ИЗ САМОИЗОЛЯЦИИ: ДЕТСКИЕ САДИКИ

Что касается детских садов, то они продолжают работать в Санкт-Петербурге в режиме дежурных групп - не больше 12 человек в каждой. Частным садикам тоже выдали такую рекомендацию.

Учеба у тех, у кого она продолжается, также будет дистанционной - до 14 июня.

- Воспитанникам детских садов, школьникам, а также студентам среднего профессионального образования, обеспечиваемых питанием (частичной компенсацией расходов на питание) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, предусмотрена выдача продуктовых наборов, - добавили в Смольном.

Однако масочный режим сохранится в общественных местахФото: Олег ЗОЛОТО

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 1 июня 2020 в Санкт-Петербурге возобновят действие льготных проездных билетов. В Смольном пообещали, что ресурс, который был на картах на 28 марта (в этот день их заблокировали – прим. авт.) будет полностью восстановлен.

- Активировать билет можно будет двумя способами: в течение июня — в автоматизированном режиме, а с 1 июля по 31 декабря 2020 года — по заявлению, - говорят в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга. - Таким образом, пассажиры, которые находятся сейчас в лечебных учреждениях или, например, на даче и не пользуются городским транспортом, не потеряют ранее записанные на карту ресурсы.

Также начнут работать льготные проездныеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вернули бесплатный проезд в электричках и жителям пригородов. При условии, если начальный и конечный пункт поездки находятся на территории города. По такой же схеме можно будет проехать и в пригородных автобусах – за 10 процентов от стоимости билета.

- Это решение позволит работающим льготникам без лишних затрат добираться до работы, - подчеркнули в Смольном.