2020-05-29T11:18:15+03:00
Общество

Последние новости по заболевшим коронавирусом в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года: число заразившихся превысило 15 тысяч человек

Мы собрали последние новости по заболевшим коронавирусом в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года: за сутки прибавилось еще 369 зараженных
Петр КИБЕР
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За сутки в Петербурге заболели еще 369 человек.За сутки в Петербурге заболели еще 369 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Общероссийский оперативный штаб по ситуации с распространением инфекции COVID-19 привел новую статистику за последние сутки. Число зараженных в стране выросло на 8572 человека и достигло 387 623 случаев. Также стали известны последние новости по заболевшим коронавирусом в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года.

- По состоянию на 10:35 29 мая подтверждены 369 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге. Общее количество зараженных с начала пандемии достигло 15 215 человек, - сообщает информационный центр Оперштаба.

Из этого числа вылечились 5113 пациентов. 330 - только за последние сутки. Это значит, что количество заболевших с выписанных постепенно выравнивается.

Комиссией по летальным исходам подтверждены еще 11 смертей по причине коронавируса, всего в городе сначала пандемии скончались 178 больных.

В активной фазе заболевания остаются 9924 пациента. В зависимости от степени тяжести состояния они проходят лечение в стационарах или дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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