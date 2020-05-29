«Красной зоне – послаблений не будет»: губернатор Ленобласти рассказал, когда в регионе могут снять ограничения

ТРЕТЬ – С ПНЕВМОНИЕЙ, ТРЕТЬ – БЕЗ СИМПТОМОВ

2660 заболевших, 1294 – выздоровевших. Еще 11 летальных исходов. Это общие цифры по коронавирусу в Ленинградской области на 28 мая 2020 года. За прошлые сутки здесь поставили неприятный диагноз 51 пациенту. При этом выздоровело за тот же период в два раза больше – 108 человек.

- Ситуация стабилизируется, но остается напряженной, - подчеркнула на заседании правительства Ленобласти главный санитарный врач региона Ольга Историк. – Темп прироста невелик, но я прошу отнестись к цифрам настороженно и взвешенно: стабилизация такая вещь, которая может в любой момент измениться в любую сторону.

По словам главы регионального Роспотребнадзора, на данный момент у 34% заболевших «ковидом» развилась внебольничная пневмония, еще 30% - показывают клинику ОРВИ.

- Бессимптомно инфекция протекает у 35% пациентов, - подчеркнула Ольга Историк.

Чиновница отметила, что на данный момент в регионе есть шесть крупных очагов заболевания. Самый серьезный из них – Новосергиевка. Напомним, в начале апреля там заболели обитатели нелегального хостела – более 120 человек.

- Большинство тех, кто был в этом очаге, вывезены за пределы Ленинградской области. Они предоставили нам адрес в Петербурге, там остается ряд граждан, которые здоровы, но являются вирусовыделителями. Поэтому мы продолжаем проводить противоэпидемиологические мероприятия, - пояснила Историк.

Ситуация в Ленобласти стабилизируется, но остается напряженной.Фото: Олег ЗОЛОТО

Среди других очагов деревня Селиваново в Бокситогорском районе, а также Гатчинский психоневрологический интернат и Гатчинская клиническая межрайонная больница. Кроме того, больше трехсот человек заболели в Психиатрической больнице имени Кащенко. Она, хоть и находится в юрисдикции Петербурга, расположена тоже на территории области, в Никольском.

Председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин добавил, что в больницах Ленинградской области на данный момент находятся 1396 пациентов с внебольничной пневмонией и Covid-19. Всего на территории региона развернуто больше 2500 коек, и пока больше тысячи из них остаются свободными.

ХОТИТЕ ПОСЛАБЛЕНИЙ – СТРЕМИТЕСЬ К ПЕРЕХОДУ

Понятно, что основной вопрос, который волнует ленинградцев: когда наконец-то можно будет вернуться к нормальному, полноценному привычному образу жизни. В Администрации Ленобласти парируют: все в руках самих жителей региона.

- Все зависит от дисциплины и ответственности людей, - подчеркнул губернатор Александр Дрозденко. – Вот посмотрите, какая сейчас ситуация даже в больницах: там, где были введены жесткие правила, есть отдельные случаи, вспышки, но нет очагов. Где на бумаге писали одно, а в реальности делали по-другому, продолжалось распространение инфекции.

Поэтому проверки, проверки, и еще раз проверки: всех отраслей, которым разрешено работать. Очень быстро у нас жители начинают расслабляться: два – три дня в районе нет роста, уже считают, что все в порядке. А потом выстреливают вспышки. Уходить надо от либерализма к выписыванию жестких штрафов за нарушения.

Александр Дрозденко особо подчеркнул: никаких послаблений, за исключением точечных, жителям районов в «красной зоне» ждать с 1 июня не следует. Для «зеленой зоны», наоборот, в ближайшее время введут ряд дополнительных бонусов. Это такой стимул: чтобы люди сами стремились к переходу сначала «в желтую зону», а потом и «в зеленую».

- Мы могли бы сделать «среднюю температуру по больнице», - говорит Дрозденко. – Но вместо этого обозначили возможности для территорий по выходу из ситуации. Дальше – вопрос самодисциплины. По-другому не будет. А у нас ситуация улучшается не везде. Расслабленность в обществе появилась: мол, не сегодня – завтра, послабления. Не может быть никаких послаблений в «красной зоне». Хочешь их – стремись к переходу.

Послабление режима самоизоляции зависит от дисциплины и ответственности людей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор добавил, что на днях один из районов Ленобласти переведут из «желтой зоны» в «зеленую». Ранее, напомним, свое положение ухудшил Сосновый бор.

Кроме того, участники совещания отметили, что в районах, где восстановлена торговля и сфера услуг, заболевших больше не стало. Хотя, как отметила Ольга Историк, этого опасались.

КСТАТИ

Самыми серьезными нарушителями санитарных правил в регионе оказались парикмахерские и салоны красоты. Об этом на совещании также рассказала глава санитарного ведомства.

- С магазинами ситуация стабилизировалась, - говорит Ольга Историк. – Все в масках, большинство – в перчатках. А вот с парикмахерскими не везде хорошо, с ними самая сложна ситуация. Еще раз обращаюсь с просьбой к районным штабам – усилить контроль за их работой, вплоть до закрытия нарушителей. Потому что не хочется писать общее предписание о приостановке деятельности.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В «зеленой зоне» Ленобласти планируют полностью открыть восстановить всю медицинскую помощь.

- Открыть все амбулаторно-поликлиническое звено в полном объеме, - поделился планами глава комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин. - В «желтой» и «красной» мероприятия будут разниться, и касаться, в частности вакцинации детей и наблюдения.

Власти: в районах, где восстановлена торговля и сфера услуг, заболевших больше не стало.Фото: Олег ЗОЛОТО

ВАЖНО!

Никакие детские лагеря на территории Ленинградской области работать с 1 июня не будут. Хотя, вице-губернатор Николай Емельянов предупредил: есть информация, что на территорию региона планируют приехать организованные и полу-организованные группы детей из Санкт-Петербурга.

- Я отправлю письмо губернатору Санкт-Петербургу Александру Беглову, - пообещал Дрозденко. – Предупрежу: есть данные, что петербургские негосударственные компании собираются проводить летнюю оздоровительную кампанию на территории области. Мы будем закрывать, штрафовать, вплоть до уголовного наказания. С 1 июня пойдут массовые рейды по всем известным нам площадкам, где разбивают палаточные лагеря, организуют кемпинги.

В области еще раз подчеркнули: нарушения будут жестко пресекаться. Даже с самыми проверенными компаниями не стоит отправлять детей на отдых в область до официального разрешения.