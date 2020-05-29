Коронавирус и не только: Как доноры крови спасают тяжелых больных в Петербурге

Плазма жизни

Вот уже третью неделю в Петербурге идет сбор плазмы у горожан, переболевших коронавирусом. Ее используют для лечения других пациентов с этим диагнозом, которые сейчас в больницах в тяжелом состоянии. В первый же день донорами стали семеро человек.

- По состоянию на 26 мая «антиковидная» плазма заготовлена аппаратным плазмаферезом от восемнадцати доноров, - рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» пресс-секретарь Городской станции переливания крови Станислав Данилов. - Все они обследованы в стационарных условиях, в том числе с определением антител к SARS-CoV-2 (коронавирус. - Прим. ред.).

Почему именно плазма? Дело в том, что в ней у выздоровевших людей содержатся готовые антитела к вирусу. И если перелить такую плазму человеку, который еще болеет, то его организм немедленно получит готовый пассивный иммунитет, тогда как на выработку собственных антител нужно несколько недель - для многих это время может стать критичным.

- К сдаче плазмы допускаются пациенты, перенесшие COVID-19 легкой или среднетяжелой формы, - рассказывают на Городской станции переливания крови. - Сдать плазму можно не ранее чем через две недели от даты выздоровления после двукратного отрицательного анализа на коронавирус. Желающих много, но подходят, к сожалению, далеко не все. К третьей декаде мая в Петербурге перелили плазму троим тяжелым пациентам. Двое из них - врачи городской больницы № 40 в Сестрорецке - уже выписаны. Медики говорят: их состояние стало улучшаться буквально на следующие сутки после применения плазмы. Но метод пока что считают не панацеей, а больше научно-исследовательской работой.

- Мы очень довольны первыми результатами исследования, - рассказал главный специалист по анестезиологии и реаниматологии городской больницы № 40 Евгений Гарбузов. - Терапия гипериммунной плазмы от пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, показывает хорошие результаты. Мы продолжим подбор доноров для дальнейшего расширения этой работы.

Смотрим на «светофор»

Но даже на фоне пандемии нельзя забывать, что есть множество других ситуаций, когда чья-то кровь может спасти жизни. Компоненты и препараты крови широко применяются в хирургии, при лечении онкологии, во время родов, оказании помощи пострадавшим в катастрофах и авариях. Они постоянно требуются для трансплантаций, кардиохирургических операций, других срочных медицинских процедур. Большое количество донорской крови необходимо пациентам после трансплантации костного мозга и стволовых клеток.

При этом замены человеческой крови нет. Жизни тысяч петербуржцев зависят от доноров. Но, к сожалению, заранее узнать, какая кровь понадобится в ближайшее время, чтобы заготовить ее «про запас», не получится. Обычно в городе становится сложнее с кровью, когда люди массово отдыхают, например, летом или в новогодние праздники. Сейчас же свою лепту внес карантин и дополнительные ограничения: тот, кто считается «контактным» по «ковиду» или же общался с людьми, вернувшимися из-за границы, не может сдавать кровь в течение 28 дней со дня контакта.

Запасов крови на городской станции переливания сейчас немного.Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы оптимальный запас всегда был в наличии, в Петербурге работает «Донорский светофор»: yadonorspb.ru/svetofor. Его обновляют каждый день, получая сведения о запасах из всех больниц и медицинских центров. Кроме того, свои «донорские светофоры» есть на сайтах отделений переливания крови городских больниц. Сейчас, учитывая дополнительные ограничения из-за пандемии, «светофор» Городской станции переливания крови полностью красный, то есть запас крови любой группы и резус-фактора достиг минимума. Впрочем, на станции говорят, что критичности в запасах нет.

- Да, «светофор» красный, мы работаем в усиленном режиме по приему доноров, но все заявки медицинских организаций удовлетворяются в полном объеме, - говорит Станислав Данилов, - хотя заявок меньше не стало, даже фиксируем их увеличение. Ряд больниц, где есть отделения переливания крови, закрыты на карантин, нагрузка перешла на нас. Работаем в штатном режиме и усиленно приглашаем доноров на сдачу крови, которая проходит в абсолютно комфортных и безопасных условиях.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ

Как подготовиться к сдаче крови?

- Непосредственно перед процедурой выпить два стакана воды.

- С утра легко позавтракать: сладкий крепкий чай, каша на воде. Натощак кровь не сдают.

- За два часа до процедуры не курить (хотя в целом курение не является противопоказанием).

- Накануне вечером не есть жирное, жареное. Не употреблять молочные продукты.

- За двое суток до сдачи не пить алкоголь.

- За 3-5 дней не пить таблетки, содержащие аспирин, анальгетики. Да и вообще свести прием лекарств к минимуму.

Что делать после сдачи крови?

- Не курить около часа.

- Пить как можно больше жидкости.

- Избегать физических нагрузок.

Кто не может быть донором?

Противопоказания делятся на абсолютные и временные. К первым относятся серьезные заболевания: ВИЧ, сифилис, туберкулез, онкология, болезни крови, вирусные гепатиты и ряд других. К временным противопоказаниям относят удаление зуба, после которого нельзя сдавать кровь 10 дней, ангину или другую вирусную инфекцию (отвод от донорства - месяц), прерывание беременности (полгода).

Дольше всего кровь нельзя сдавать после малярии - 3 года, а также после того, как сделал татуировку или пирсинг, - год после «украшательства». Также у женщин должен пройти год после родов и три месяца после того, как молодая мама перестала кормить грудью.

Почему кровь нужно сдавать регулярно, а не разово?

Для станций переливания крови очень важны кадровые доноры - те, кто сдает кровь регулярно, раз в полгода. Их наличие помогает вовремя обеспечивать больницы плазмой.

- Цельную кровь донора разделяют на компоненты, - объясняют на Городской станции переливания крови. - Это эритроцитарная масса, тромбоциты и плазма. Плазму крови, которая содержит основное количество вирусов, можно сохранять. Это ее свойство используется для дополнительной профилактики инфекций.

Кровь обязательно проверяют на отсутствие инфекций.Фото: Артем КИЛЬКИН

Для того чтобы компоненты крови были максимально безопасны, их отправляют на «карантин», то есть плазму или специально подготовленные для этой процедуры эритроциты хранят при низких температурах с запретом их использования на протяжении шести месяцев до повторного исследования крови донора на отсутствие инфекций (ВИЧ, вирусных гепатитов).

- Все вирусные заболевания имеют период так называемого окна, когда человек уже болен, не подозревая об этом, а лабораторная диагностика не определяет вирус, - говорят на станции. - Данная мера позволяет избежать переливания от такого человека.

НА ЗАМЕТКУ

Плазмаферез - так называется процедура заготовки плазмы - занимает от 30 минут до 1 часа. За раз можно сдать от 150 до 600 миллилитров плазмы. Взятую плазму можно будет переливать тяжелому больному уже на следующий день. Плазмы от одного донора хватит на одного - троих пациентов в зависимости от того, сколько ее было сдано. Для доноров плазмы действуют все те же противопоказания, ограничения и обязательные процедуры, что и для доноров крови. Плюс отсутствие хронических заболеваний, вес не менее 50 килограммов, возраст от 18 до 55 лет, разумеется, подтвержденный «ковид» в анамнезе и высокие титры антител. Есть еще одно особое ограничение: женщина-донор должна быть без детей, без абортов, без выкидышей, то есть подходят только пациентки, у которых не было беременностей. - Это ограничение связано с особенностями физиологии и работы иммунной системы женщин, имевших беременности, - объясняют в городской больнице № 40. Плазму, которую заготавливают на Городской станции переливания крови, доставляют в два медучреждения: больницу имени Боткина и городскую больницу № 40. Кроме того, стать донором иммунной плазмы приглашает отделение переливания крови ПСПбГМУ имени Павлова (Первый мед).