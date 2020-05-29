2020-05-29T15:18:43+03:00
Общество

Инженер эпохи 4.0: талантливый, креативный и очень востребованный

«Совет ректоров» разобрался, чему нужно учиться студентам, чтобы добиться успеха в мире цифровых технологий
Оксана Никулина
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В Корабелке рассказывают: многие городские предприятия хотят видеть у себя в сотрудниках именно их выпускников. Фото: Пресс-служба университета.В Корабелке рассказывают: многие городские предприятия хотят видеть у себя в сотрудниках именно их выпускников. Фото: Пресс-служба университета.
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В этом году приемная кампания стартует на месяц позже, но абитуриентам это только на руку - есть время определиться с выбором университета. А мы поможем: на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» стартовал новый проект «Совет ректоров». Темой первой встречи стало инженерное образование в эпоху индустрии 4.0.

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Четвертая промышленная революция - уже не просто идея. Все больше процессов на предприятиях выполняют цифровые технологии, а человек должен взять на себя управление работой машин.

- Новые технологии меняют не только производственный процесс, но и подход к инженерному образованию, - говорит ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин и приводит в пример проект «Цифровая верфь», который реализует университет на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Это первый в отечественном судостроении опыт масштабного применения принципов индустрии 4.0 - автоматизированное цифровое производство, которое управляется интеллектуальными системами в режиме реального времени.

- И оказалось, что инженеров, которые умеют работать в условиях цифрового предприятия, никто не готовит, - продолжает Глеб Туричин. - Поэтому мы сейчас занимаемся и этим - в университете создан факультет цифровых промышленных технологий.

ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО

Новый факультет займется образованием инженеров эпохи 4.0. Прежде всего у них будет вся необходимая база, которую вот уже много лет дает своим выпускникам легендарная Корабелка. Но, помимо фундаментальных знаний, инженерам 4.0 очень важно обладать креативностью, быстро думать и постоянно учиться. Это очень ценят современные работодатели.

- Чтобы стать востребованным специалистом, нужно уметь приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям. Это те качества, которые мы хотим видеть. И мы в этом готовы помочь: совместно с Морским университетом ОСК реализует проект «Фабрика процессов», где ребята осваивают навыки бережливого производства и многие другие, - говорит замдиректора департамента управления персоналом ОСК Игорь Совык.

Заместитель главного конструктора «Объединенной двигателестроительной корпорации» Дмитрий Карелин добавляет:

- Самое важное - это идеи и инициатива.

- Важно постоянно наращивать темп, потому что знания меняются мгновенно. Главные качества инженера 4.0 - это креативность и возможность дальнейшего развития. Вот их и должен заложить в душу студента вуз. Корабелка с этой задачей справляется, - уверен эксперт.

Ну и, конечно, цифровизация. Без нее никуда.

- Навыки цифрового проектирования и моделирования сегодня самые востребованные. Это один из основных трендов на ближайшие пятнадцать - двадцать лет, - говорит руководитель бизнес-направления отдела продаж оборудования для отраслей энергетики «Атомэнергомаш» Владимир Аптекарев.

КСТАТИ

Часто можно услышать, что индустрия 4.0 приведет к сокращению рабочих мест. Однако эксперты уверены: революция изменит рынок труда, но не ценность грамотных специалистов.

- Высококвалифицированные инженеры были и будут востребованы. У нас есть связи практически со всеми конструкторскими бюро - там расположено девять базовых кафедр университета, которыми руководят и на которых работают наши выпускники. Многие предприятия хотят видеть у себя именно выпускников Корабелки, - говорит проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Елена Счисляева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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