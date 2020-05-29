Майский паек: Что войдет в новый продуктовый набор для школьников и детсадовцев в Санкт-Петербурге

С 1 июня 2020 года в Санкт-Петербурге начнут выдавать продуктовые наборы за май. Получат их воспитанники детских садов, которые в мае не ходили в дежурные группы, а также школьники и студенты среднего профессионального образования, которых обеспечивают питанием полностью или частично за счет городского бюджета. В частности, это все младшеклассники, а также отдельные льготные категории учеников постарше.

- Образовательные учреждения организуют выдачу продуктовых наборов родителям (законным представителям) по графику, - сообщили в комитете по образованию.

В ведомстве уточнили: школьники получат продукты за девять пропущенных учебных дней (майские выходные, и начавшиеся с 22 мая 2020 года каникулы, разумеется, не в счет). Детсадовцы – за 14 дней.

В четверг, 29 мая 2020 года, Управление социального питания выпустило распоряжение, в котором указано, какие продукты будут в наборах. Как и в прошлый раз, пайки разделили на три категории по количеству продуктов.

Пайки разделили на три категории по количеству продуктов.Фото: Артем КИЛЬКИН

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ВЫДАДУТ УЧАЩИМСЯ ЗА МАЙ 2020 ГОДА

Самые «скромные» наборы у тех, кто не имеет никаких льгот и им положен только завтрак. Упаковка (900 граммов) гречи, риса или овсяных хлопьев – в зависимости от того, что будет в наличии у поставщиков. Пачка сахара, пакет молока. Сладости – печенье, вафли, пряники – общим весом 600 граммов. И шоколадка. По сравнению с апрельскими наборами – минус чай, макароны, мука, и сгущенное молоко.

«Средний» и «большой» наборы включают в себя, помимо вышеперечисленного консервы – рыбные или мясные, макароны или муку, черный чай, сгущенку (вместо нее может быть джем или варенье, или брусника, протертая с сахаром). Разница – в количестве продуктов: в максимальном наборе их в два раза больше. Кроме того, дополнительно есть мюсли.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ВЫДАДУТ ВОСПИТАННИКАМ ДЕТСКИХ САДОВ ЗА МАЙ 2020 ГОДА

Принцип такой же: маленький набор, средний и большой. В маленьком, как и для школьников крупа, только не 900 граммов, а 1800 – напомним, расчет на 14 дней, молоко, сахар, печенье, а также макароны (450 граммов) или килограмм муки.

В остальных наборах есть консервы, чай, молоко, шоколад, сгущенка или варенье, сахар, а также бутылка подсолнечного масла. Кроме того, в одном из наборов учли здоровье детей, у которых есть аллергия на глютен. Им выдадут дополнительную крупу – пшено или кукурузную, а также безглютеновые макароны. В другом же, как и в «школьном» варианте, числятся батончики мюсли.