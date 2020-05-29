2020-05-29T15:20:06+03:00
Происшествия

Обрушилась часть стены Кремля в Великом Новгороде: кирпичи засыпали пешеходную дорожку

На место происшествия уже прибыли спасатели и представители городской администрации
Петр КИБЕР
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В Новгородском кремле обрушилась часть стены. Фото: МЧС по Новгородской областиВ Новгородском кремле обрушилась часть стены. Фото: МЧС по Новгородской области
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В Великом Новгороде обрушилась часть стены Кремля. Груда кирпичей внешней части кладки упала на пешеходную дорожку, по которой ходят посетители. По счастью, в этот момент никого на ней не оказалось.

- В 13.00 в Главное управление МЧС России по Новгородской области поступило сообщение об осыпании части кирпичной кладки Кремлевской стены. Погибших и пострадавших нет. Место огорожено, - сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Площадь обрушения составила около 10 квадратных метров. Фото: МЧС по Новгородской области

Площадь обрушения составила около 10 квадратных метров. Фото: МЧС по Новгородской области

Сейчас в Новгородском кремле работают спасатели, а также специалисты из Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, в ведении которого находится историческая постройка. По их словам, фрагмент стены возле Водяных ворот со двора кремля обвалился в ночь на пятницу. Площадь обрушения кладки составила около 10 квадратных метров.

На место приехали и представители городской администрации. Предварительно, восстанавливать стену будут силами реставраторов Новгородского музея-заповедника по согласованию с Министерством культуры России.

Отметим, что Новгородский кремль является памятником мирового значения XI-XVII веков и охраняется ЮНЕСКО.

Кирпичи засыпали пешеходную дорожку у во внутренней части кремля. Фото: МЧС по Новгородской области

Кирпичи засыпали пешеходную дорожку у во внутренней части кремля. Фото: МЧС по Новгородской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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