Выход из самоизоляции в Ленобласти с 1 июня 2020 года: в магазинах можно примерять одежду, открываются медицинские центры, Тихвинский район перешел в "зеленую" зону

Как рассказала журналистам главный санитарный врач Ольга Историк, коэффициент распространения инфекции в регионе находится около единицы, в то время как для завершения первого этапа этот показатель должен быть ниже.

Главное, что можно отметить, один из районов улучшил свое положение. Из "желтой зоны" в "зеленую" перешел Тихвинский район. Ранее его место в середнячках занял Сосновый бор.

Торговые комплексы в новом постановлении, которое вступает в силу с 1 июня 2020 года, разделены по размерам: до 36 тысяч квадратных метров и более. От площади магазина зависит то, чем он может торговать. Так, в "красной зоне" и "желтой зоне" в небольших ТЦ можно продавать все, кроме косметики и парфюмерии, в крупных же центрах разрешена только торговля продуктами, товарами первой необходимости, товарами для сада и огорода, детскими товарами, мебелью, стройтоварами. Также в больших ТЦ могут работать аптеки, табачные киоски, салоны сотовой связи и пункты выдачи интернет-заказов.

При этом в магазинах, вне зависимости, от того, где они расположены, теперь можно примерять одежду - снят запрет на работу примерочных.

Среди того, что важно – плановая вакцинация взрослых. В первую очередь это касается прививок против клещевого энцефалита. Ведь пандемия пандемией, а опасности от этих насекомых никто не отменял. Продолжится вакцинация детей.

Кроме того, из постановления исключен запрет на плановое посещение медицинских центров, диспансеризацию и профилактические и медицинские осмотры, в том числе для трудоустройства, призывной комиссии, медико-социальной экспертизы.

Еще с 1 июня во всех районах области заработают женские консультации. В quot;зелёной" зоне возобновляют плановую госпитализацию.

Также даже в самых "заражённых" районах разрешили индивидуальные дополнительные занятия «педагог-ученик». В таком же формате в неблагополучной зоне будут работать и Дома культуры. В "зеленой зоне" групповые занятия разрешили расширить до 12 человек.

Увеличились и группы для занятия спортом на свежем воздухе. В "желтой зоне" до 15 человек, в "зеленой" - до 30.

В "желтой зоне" полностью снимаются ограничения на посещение кладбищ. На могилы родных можно приходить и в выходные, и в дни больших праздников.

В "красной" зоне разрешены одиночные и семейные посещения кладбищФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В "красной" теперь официально разрешены не только похороны в присутствии близких родственников, но и индивидуальные и семейные посещения. До этого было только на усмотрение глав местных администраций.

Кроме того в регионе меняется режим работы МФЦ. В "красной" и "желтой" зонах - они работают с ограниченным перечнем услуг, в "зеленой" - теперь с полным, но по предварительной записи.

Тем не менее, жителей просят все же оставаться дома.

"Если есть возможность, необходимо как можно дольше оставлять своих сотрудников на удаленном режиме работы, - пояснила Ольга Историк.

На второй этап снятия ограничений в области планируют переходить к середине июня.

- Если не будет эпидемиологических всплесков, - подчеркнула глава регионального Роспотребнадзора.

А вот торговые центры «Мега», которые проработали всего полтора дня и снова закрылись из-за многочисленных нарушений, теперь откроют заново не раньше третьего этапа. Об этом также предупредила Ольга Историк.