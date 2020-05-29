«В реанимации постоянно шептала: «жить!»: 85-летнюю блокадницу вылечили от коронавируса в Санкт-Петербурге

Сегодня, 29 мая, стены Мариинской больницы в Санкт-Петербурге благополучно покинула 85-летняя Нина Кременецкая. Жительница блокадного Ленинграда, хирург, заслуженный врач России, в конце апреля она столкнулась с тревожным диагнозом: медики обнаружили у нее новый коронавирус.

- 27 апреля «Скорая помощь» привезла Нину Валентиновну в Мариинскую больницу, - рассказали «Комсомолке» в городском комитете по здравоохранению. - Состояние женщины медики оценили как тяжелое. Ее пришлось положить в реанимацию.

Коронавирус для пожилых людей особенно опасен — не зря же тем, кто старше 65, в Санкт-Петербурге даже запретили выходить из дома, пока зараза гуляет по улицам. В таком возрасте инфекция может вызвать в организме то, что специалисты зовут «цитокиновым штормом» - избыточный, слишком сильный ответ иммунной системы, который вместо вируса убивает организм человека. Нина Валентиновна болезнь переносила тяжело. Но настоящих ленинградцев никакому коронавирусу не сломить. Вот и наша героиня несмотря на всю серьезность положения все же выбралась. А помогло ей в этом, по ее же собственным словам, страстное желание жить.

Больше всего Нина Валентиновна благодарна своим врачам: Марине Ериной и Павлу Ермакову. Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурге

- Когда я только-только пришла в себя в реанимации, я шептала только одно слово: «жить, жить, жить», - вспоминает Нина Валентиновна. - Только так и никак иначе.

Спустя почти 20 дней после поступления, 15 мая, нашу героиню перевели из реанимации в инфекционное отделение. А еще спустя две недели интенсивного лечения наконец отпустили домой.

- Я очень благодарна моим врачам: Марине Ериной и Павлу Ермакову, - признается Кременецкая. - Если бы не они, меня бы сейчас здесь с вами не было.

Теперь Нине Валентиновне предстоит еще хотя бы пару недель провести на самоизоляции, чтобы восстановить подорванные болезнью силы.