Вечеринка стритрейсеров в Санкт-Петербурге закончилась в полицейском участке

Любители погонять с ветерком устроили сходку на Васильевском острове. Петербургские стритрейсеры устали сидеть на самоизоляции и решили собраться на тусовку на парковке на Галерном проезде. Восемь кавалеров и две прекрасные дамы, послав к черту социальную дистанцию, наслаждались непринужденным отдыхом. Никаких масок и перчаток на них, естественно, не было.

В результате протоколы составили на восьмерых парней и двух девушек. Всем от 20 до 27 летФото: СОЦСЕТИ

Однако ни от объективов камер очевидцев, которые сняли происходящее на фото, ни от глаз стражей порядка дерзкой компании скрыться не удалось. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, всех десятерых стритрейсеров доставили в отделение полиции. Самому младшему из них 20 лет, самому старшему – 27.

Однако сходка длилась недолго - пока не приехали полицияФото: СОЦСЕТИ

Все задержанные «были удостоены» административных протоколов за нарушение порядка, а троих из них привлекли к ответственности еще и за чрезмерную тонировку стекол.