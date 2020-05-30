2020-05-30T17:51:34+03:00
Общество

Военные начали тренировки Парада Победы в Санкт-Петербурге

На Дворцовую площадь 24 июня выйдут 4,8 тысяч участников шествия
Полина ЖУКОВА
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Пока военные репетируют в местах постоянной дислокации.Пока военные репетируют в местах постоянной дислокации.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Чуть меньше, чем через месяц, в Петербурге пройдет долгожданный Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Из-за ситуации с коронавирусом военное шествие перенесли с 9 мая на 24 июня. Своим указом президент также объявил этот день выходным по всей стране. В Петербурге Парад по традиции пройдет на Дворцовой площади. А военные уже приступили к тренировкам, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Известно, что в военном шествии примут участие всего 4,8 тысяч человек. Как и всегда, это не только военные соединений и частей, а также сотрудники силовых ведомств, но и курсанты военных вузов, суворовцы и юнармейцы.

Парад состоится 24 июня на Дворцовой площади. Фото: Олег ЗОЛОТО

Парад состоится 24 июня на Дворцовой площади.Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за ситуации с коронавирусом во время подготовки к Параду особняком будут стоять санитарно-противоэпидемиологические меры. Чтобы не занести болезнь, будут проводить дезинфекцию транспортных средств и помещений для проживания личного состава. Военным раздадут перчатки, маски и антисептики.– Самые юные участники предстоящего парада смогут принять в нем участие только с разрешения родителей или их законных представителей, – сообщил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.

Известно, что в военном шествии примут участие всего 4,8 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Известно, что в военном шествии примут участие всего 4,8 тысяч человек.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада, – отметили в пресс-службе ЗВО.

Пока тренировки будут проходить в местах постоянной дислокации. Затем состоятся сводные – на военном аэродроме. И по традиции перед самим праздником Парад репетируют на Дворцовой площади. Обычно на эти тренировки приходят посмотреть петербуржцы, однако в этом году из-за коронавируса такая возможность под большим вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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