Военные начали тренировки Парада Победы в Санкт-Петербурге

Чуть меньше, чем через месяц, в Петербурге пройдет долгожданный Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Из-за ситуации с коронавирусом военное шествие перенесли с 9 мая на 24 июня. Своим указом президент также объявил этот день выходным по всей стране. В Петербурге Парад по традиции пройдет на Дворцовой площади. А военные уже приступили к тренировкам, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Известно, что в военном шествии примут участие всего 4,8 тысяч человек. Как и всегда, это не только военные соединений и частей, а также сотрудники силовых ведомств, но и курсанты военных вузов, суворовцы и юнармейцы.

Парад состоится 24 июня на Дворцовой площади.Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за ситуации с коронавирусом во время подготовки к Параду особняком будут стоять санитарно-противоэпидемиологические меры. Чтобы не занести болезнь, будут проводить дезинфекцию транспортных средств и помещений для проживания личного состава. Военным раздадут перчатки, маски и антисептики.– Самые юные участники предстоящего парада смогут принять в нем участие только с разрешения родителей или их законных представителей, – сообщил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.

Известно, что в военном шествии примут участие всего 4,8 тысяч человек.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада, – отметили в пресс-службе ЗВО.

Пока тренировки будут проходить в местах постоянной дислокации. Затем состоятся сводные – на военном аэродроме. И по традиции перед самим праздником Парад репетируют на Дворцовой площади. Обычно на эти тренировки приходят посмотреть петербуржцы, однако в этом году из-за коронавируса такая возможность под большим вопросом.