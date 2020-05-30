2020-05-30T21:41:48+03:00
Общество

Один на всех e-mail и волейбол с привязанным мячом: петербуржец на время пандемии отправился в кругосветное морское путешествие

О своем приключении Григорий Кубатьян снимает фильм и пишет книгу
Алина ЧЕМЕРИС
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Морское путешествие длилось 7 месяцев, и 3 июня мореплаватели должны вернуться домойМорское путешествие длилось 7 месяцев, и 3 июня мореплаватели должны вернуться домойФото: из личного архива
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Встретить пандемию, находясь в кругосветном путешествии, - вот она, самоизоляция мечты. Именно так и случилось с петербургским тревел-журналистом Григорием Кубатьяном. Еще в конце ноября прошлого года он стал участником экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды российскими моряками. Учебное судно «Паллада», под парусами которого оказался Кубатьян, должно было зайти в десятки портов, «намотав» километраж, превышающий длину экватора.

"Море сейчас выглядит очень безопасным местом"

Однако, когда корабль пришел в Кейптаун, планы пришлось поменять: эпидемия коронавируса уже набирала обороты. Тогда Григорий написал на своей странице «ВКонтакте»:

- Пока мир ходит ходуном, хочется опереться на что-то надёжное. Ухожу в морской поход из Кейптауна на Маврикий. Буду за всех волноваться. Море сейчас выглядит очень безопасным местом.

Григорий Кубатьян должен был присоединиться к экспедиции только на три недели, но в итоге "застрял" на 2 с половиной месяца. Но путешественник ни капли не расстроился Фото: из личного архива

Григорий Кубатьян должен был присоединиться к экспедиции только на три недели, но в итоге "застрял" на 2 с половиной месяца. Но путешественник ни капли не расстроилсяФото: из личного архива

Но коронавирус оказался шустрее и добрался до Маврикия быстрее, чем «Паллада». Мореплавателям пришлось изменить маршрут.

- У нас был запланирован обход мыса Доброй Надежды, пересечение Индийского океана с заходами на остров Маврикий, в Сингапур, а после - в Бруней и Японию. Но из-за коронавируса все порты ввели карантин, и заходы пришлось отменить, - рассказывает Григорий в интервью корреспонденту «Комсомолки». – Наше плавание стало автономным. В Сингапуре удалось пополнить запас топлива и продуктов. Судно оставалось на рейде, выход в город был запрещен. Но большинство находящихся на судне – профессиональные или будущие моряки. Для них это обычные рабочие условия.

Вот таким видом каждый день наслаждается команда на самоизоляции Фото: Из личного архива

Вот таким видом каждый день наслаждается команда на самоизоляцииФото: Из личного архива

Есть и КВН, и спортивные состязания

Всего на учебном паруснике 158 человек. Большинство из них – курсанты морских училищ, которым посчастливилось проходить практику, отправившись в кругосветку. Григорий же снимает фильм и пишет книгу о путешествии на «Палладе». Судно он называет плавучим городом, ведь оно позволяет опреснять воду, вырабатывать электричество, печь хлеб и как угодно развлекаться. Без заходов в порты парусник может дрейфовать до 45 суток.

- Учебно-рабочий день на «Палладе» начинается в 8:20, а заканчивается в 17:20. После этого наступает свободное время, - поясняет Григорий. - В основном курсанты занимаются спортом. Для этого на паруснике есть все условия: турники, брусья, штанга, гири, гантели. Есть боксерские груши, стол для настольного тенниса и сетка для волейбола с привязанным веревкой мячом, чтобы не улетел в воду.

В корабельной самоизоляции не забывают и про памятные даты. На "Палладе" отпраздновали 75-летие Победы Фото: из личного архива

В корабельной самоизоляции не забывают и про памятные даты. На "Палладе" отпраздновали 75-летие ПобедыФото: из личного архива

Не забывают на «Палладе» и о праздниках. В честь 75-летия Победы был проведен первый в истории парусных судов палубный легкоатлетический марафон. Дистанции предлагались на выбор – от 1 до 42 километров.

- У нас были те, кто справился с максимальной дистанцией. Их двое. Правда, для этого им пришлось бегать по палубе пять часов и «навернуть» 282 круга, - улыбается путешественник.

На судне также работает библиотека, проводятся вечера гитарной песни и игры в КВН. Одним из самых ярких событий Григорий называет праздник в честь пересечения экватора. Говорит, очень круто и с размахом отметили.

Экипаж "Паллады" умудряется даже бегать кросс в 42 километра. Для этого надо намотать по палубе 282 круга Фото: из личного архива

Экипаж "Паллады" умудряется даже бегать кросс в 42 километра. Для этого надо намотать по палубе 282 кругаФото: из личного архива

"Такая изоляция лучше, чем сидеть дома"

Единственная проблема для жителей «Паллады» - отсутствие стабильной связи с большой землей. У мореплавателей одна на всех корабельная электронная почта и дайджест новостей, который 2-3 раза в неделю читает по судовой связи капитан.

- Все, что касается вируса или борьбы с ним, раздражает и расстраивает, - признается Григорий. - Но в целом новости на судне не нужны и кажутся чужеродными, как новости с Марса. У нас совсем иной ритм жизни. Сообщения о Трампе, Китае и российском правительстве воспринимаются с одинаковым равнодушием. Важнее то, что пишут из дома родные и близкие. Иногда мы проходим какие-нибудь острова, не заходя в прибрежную зону, и можем поймать телефонную связь. В этом случае есть возможность позвонить домой.

Все новости о вирусе экипаж "Паллады" удручают и расстраивают. Ведь на судне никакой эпидемии нет! Фото: из личного архива

Все новости о вирусе экипаж "Паллады" удручают и расстраивают. Ведь на судне никакой эпидемии нет!Фото: из личного архива

В общей сложности морское путешествие заняло около 7 месяцев. Во Владивосток «Паллада» должна прибыть 3 июня. Придется ли мореплавателям отсиживаться там на карантине, пока неясно. Как отмечает Григорий, хотя участники экспедиции планировали посмотреть мир, а видят только море, это несильно их расстраивает.

- Я провел на этом корабле больше времени, чем планировал, вместо 3-недельного плавания на Маврикий оказался в 2,5-месячном автономном переходе во Владивосток. Но если судить по приходящим от родных новостям, это лучше, чем сидеть в изоляции дома, - заключил Григорий.

Парусник должен вернуться во Владивосток 3 июня Фото: Из личного архива

Парусник должен вернуться во Владивосток 3 июняФото: Из личного архива

ИСТОЧНИК KP.RU

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