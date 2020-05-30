«Терапевт предложила лечиться грудным сбором и витамином С»: откровения журналиста «КП», у которого явные симптомы коронавируса

ПЕРЕОХЛАДИЛАСЬ ПОСЛЕ ПРОБЕЖКИ?

В Санкт-Петербурге я без малого полгода. Переехала из столицы братской Белоруссии - Минска. Все это время никаких предпосылок к тому, чтобы беспокоиться о своем здоровье не было. Но 20 мая вечером почувствовала себя нехорошо. Ломило тело, болела голова и сильно знобило. Паниковать не стала: накануне два вечера подряд выходила на пробежку. А потом и вовсе попала под дождь. Вдобавок меня лихо продуло. Не было сомнений, что я простудилась. Выпив обезболивающее, легла спать.

На следующий день, 21 мая, к обеду поднялась температура до 38,5 градусов. Ощущала слабость и сонливость, совсем не хотелось есть. Спасла таблетка парацетамола: цифры на термометре упали до 37,4. Врача не спешила вызывать. Думала, пройдет. Но нет. Утром, в пятницу, 22 мая градусник снова показал больше 38. Больше не откладывая, вызвала на дом терапевта. Так как я не успела прикрепиться ни к какой из поликлиник в Петербурге, то позвонила в ту, которая находится рядом с домом. Спустя 8 часов ко мне приехала врач. Из защиты на ней была только медицинская маска. Она послушала легкие, узнала, на что жалуюсь и дала наставление: соблюдать постельный режим, пить витамин С, грудной сбор и отхаркивающее средство. Сбивать температуру парацетамолом, а если будет держаться, то переходить на антибиотик.

Температура каждый день скачетФото: Полина ШАНДРАК

ПНЕВМОНИЯ ИЛИ КОРОНАВИРУС

В субботу, 23 мая, весь день температура выше 37,5 не поднималась. И все бы ничего, но, ближе к вечеру, пропали обоняние и вкус. Конечно, я насторожилась. Раньше, при ОРВИ, такого не было. Это вообще со мной впервые. В этот момент я поняла, что здесь явно причина не в переохлаждении на пробежке. И скорее всего, у меня не просто ОРВИ, а пневмония или коронавирус. Или и то, и другое.

В понедельник, 25 мая, снова вызвала на дом врача. Как ни крути, а один грудной сбор тут не поможет. Приехала ко мне та же доктор. Уже в противочумном костюме, респираторе. Постучала по спине, измерила сатурацию. Показатели на аппарате ей не понравились, поэтому она назначила противовирусные и настоятельно порекомендовала не медлить с рентгеном легких. Прежде чем уйти, спросила, делали ли мне тест на коронавирус. Услышав ответ нет, записала мой номер, чтобы узнать результаты снимка.

Написать направление на бесплатный рентген легких мне не могут. Почему? Напомню, я не прикреплена к поликлинике. А еще у меня нет сейчас полиса ОМС и быстро сделать его невозможно. Поэтому оставался один вариант: сделать платное обследование и спать спокойно.

Рентген показал затемнение в легкихФото: Полина ШАНДРАК

НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ НЕ ДОЗВОНИТЬСЯ

Утром, 26 мая, я поехала на рентген. Результат огорчил: в легких нашли затемнения. Порекомендовали сделать компьютерную томографию (КТ) и обратиться к пульмонологу. Обещанного звонка от терапевта не было. Дозвониться на горячую линию по коронавирусу, сообщить о симптомах и попросить сделать тест невозможно. Решила не откладывать и записалась на платное обследование. К слову, стоит оно 5 тысяч рублей (!). Даже за такие деньги на этот анализ не так просто попасть - в городе ажиотаж. Из ближайших свободных дат только 31 мая

Не паникую, отключаю эмоции. Связалась с родными, среди них есть медик, который лечит людей с пневмонией. Хорошо, что мне расписали курс лечения. Потом всеми правдами и неправдами удалось-таки записаться к пульмонологу в Петербурге после прохождения КТ.

Понимаем, что медикам сейчас очень не просто. Но все же есть вопросы по поводу лечения.Фото: Полина ШАНДРАК

ПЕРЕЖИВАЮ НЕ ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ

Я понимаю, что медикам сейчас очень не просто. И не только тем, кто трудится на передовой. Уверена, таких как я, с симптомами нового вируса немало. Участковым приходится целыми днями обходить всех заболевших, рискуя своим здоровьем.

Но все же есть вопросы: почему не назначают лечение и пациенту самому приходится назначать себе анализы. А еще надо своим ходом добираться до места обследования. Я переживаю не только за себя, но и за окружающих, которых я могу заразить. Ведь до сих пор неизвестно - есть у меня коронавирус или нет?