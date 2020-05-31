11-летняя девочка «заминировала» 443 магазина в Санкт-Петербурге

Вчерашняя суббота, 30 мая, выдалась тревожной для сотрудников Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В 12:15 в дежурной части ГУ приняли звонок от коллег из Пскова: они сообщили, что с ними только что связался неизвестный и сообщил о том, что в Северной столице заминировано 443 магазина. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Все магазины были осмотрены сотрудниками ОВД, - отметил источник. – Взрывчатых веществ и взрывных устройств сотрудники не обнаружили.

Пока шли поисковые работы, на улицу, дожидаться их завершения, отправили 479 человек – покупателей и сотрудников магазинов. К 18:00 правоохранители завершили все необходимые мероприятия и взялись за поиск телефонного шутника. Тут-то их и ждал главный сюрприз.

- Оказалось, что звонок совершила девочка 2009-го года рождения, проживающая в одной из деревень в Псковской области, - констатировал собеседник издания.

Материалы проверки были направлены в главное следственное управление при ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Какое наказание ждет саму девочку и ее родителей, пока не известно.