Академия Minecraft и школа тиктокеров: Чему готовы научить детей в Интернете на каникулах

Летние каникулы всегда ассоциировались с беззаботным отдыхом, поездками за город, путешествиями всей семьей. Но не в этом году. Вирус загнал всех по домам, бабушки и дедушки вынуждены самоизолироваться, границы на замке, а лагеря в Ленобласти откроют не раньше июля. Чем занять чадо на каникулах? В День защиты детей рассказываем об интересных и полезных онлайн-занятиях для школьников, не забывая о самом главном - их безопасности в Интернете.

«АКАДЕМИЯ Minecraft»

За последние месяцы вся наша жизнь переехала в Интернет. И лагеря не исключение. Пока ребята вынуждены сидеть дома, вожатые готовы увлекать и развлекать детей дистанционно.

Если у вас есть ребенок школьного возраста, вы точно знаете, что такое Minecraft. Суперпопулярная компьютерная игра уже почти десять лет будоражит умы подрастающего поколения. По сюжету кубический человек строит кубический мир и вместе с тем находит приключения на свою голову. По подсчетам экспертов, во всем мире в Minecraft играет более 480 миллионов геймеров, поэтому неудивительно, что по вселенной игры даже выпускают книги.

Компьютерная академия «ШАГ» предлагает ребятам примерить новую роль: поменять статус игрока на разработчика. Для детей 9-14 лет она организовала виртуальный IT-лагерь, посвященный Minecraft. За пять дней ребенок научится создавать 3D-скин персонажа (его облик. - Прим. ред.), приложения с кейсами игры, сайт и проморолик для своего канала Minecraft.

В IT лагере дети откроют в себе скрытые таланты, научатся создавать программы и игры.Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА

- Игра Minecraft благоприятно влияет на развитие креативного мышления. Именно поэтому шведская школа в Стокгольме сделала уроки Minecraft обязательными для 13-летних учеников, - рассказывают в академии. - В нашем IT-лагере ребенок получит новый опыт работы с компьютером и поймет, что это не только игрушка, а рабочий инструмент для создания творческих проектов. Занятия длятся три часа в день. Чтобы к ним присоединиться, нужен компьютер или ноутбук с выходом в Интернет, наушники с микрофоном и по желанию веб-камера.

Подробности о стоимости и датах проведения на сайте Академии "ШАГ".

Учиться новому и выполнять задания дети могут вместе с родными.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

SMM И БЛОГЕРСТВО

Видеоблогеры стали кумирами современных школьников. Мальчишки и девчонки часами сидят в Ютубе и Инстаграме, наблюдая за жизнью героев по ту сторону экрана. Пытаться оградить ребенка от Всемирной паутины бесполезно, поэтому лучше направить его в нужное русло. Для тех, кто мечтает попробовать себя в роли звезды соцсетей, BAZA online camp запускает лагерь SMM и блогерства.

За пять дней его участники узнают, как сделать красивый контент для Инстаграма, получат полезные советы и изучат необходимые программы. Вместе с экспертами мальчишки и девчонки придумают идеи для съемок видео в Tik-tok и научатся монтировать ролики. Все это, конечно, не впустую.

- Ребята заведут аккаунты в различных социальных сетях и будут экспериментировать с контентом под руководством экспертов в данной теме - популярных блогеров и сотрудников SMM агентств, - рассказывают организаторы.

А для тех, кому не интересен блогинг, в онлайн-лагере планируются смены по искусству и 3D-моделированию.

Подробности о стоимости и датах проведения на сайте BAZA online camp

Стать популярным блогером и зарабатывать приличные суммы можно даже в юном возрасте.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НЕМНОГО ХУЛИГАНСТВА

«Интеллигентное хулиганство в домашнем режиме» - именно так описывает свои занятия школа инженерного творчества «Кулибин Про». В свою дерзкую и веселую команду она приглашает всех, кто устал от карантина и учебы в школе. Каждый день участники будут решать увлекательные задачи: им предстоит почувствовать себя изобретателями, запустить машину Голдберга, снять фильм, создать театральную постановку, взять интервью и сочинить музыкальную постановку.

- Находиться в одном доме - не значит проводить время вместе. У нас есть задания, которые помогут семье собраться и включиться друг в друга, - рассказывают организаторы. - Каждый день у ребят будет новая задача, для выполнения которой понадобится очень мощный инструмент - фантазия. Ну, может быть, еще немного гречи, пара листов бумаги и карандаши.

За три дня дети научатся смотреть на мир глазами изобретателя, а также познакомятся с талантливыми гостями. Среди них председатель совета выпускников бизнес-школы «Сколково» Гор Нахапетян, сооснователь и генеральный директор «Корпорации роботов» Игорь Никитин, продюсер подкастов студии «Либо/Либо» Алина Белят.

Программа подходит для ребят 8-14 лет. Чтобы присоединиться к команде хулиганов-инженеров, понадобятся только смартфон с Интернетом, фантазия и позитивный настрой.

Подробности о стоимости и датах проведения сайте «Кулибин Про»

А ЧТО ЕЩЕ?

Ребенок может заниматься и самостоятельно. Главное - показать ему, что Интернет не ограничивается играми, Ютубом и соцсетями. Существуют онлайн-сервисы и приложения, способные увлечь чадо на целый день.

Самый подробный глобус

Закрытые границы - не помеха путешествиям, когда они виртуальные. Заглянуть в любой уголок Земли не выходя из дома можно в Интернете. С помощью глобуса маленькие исследователи могут часами изучать города по всему миры, подниматься на вершины гор и гулять по солнечным пляжам.

«Летал и Шагал»

Создатели этой площадки собрали все картинки, задали важные вопросы, а ребенку остается только открыть занятие и погрузиться мир искусства и творчества. Каждый урок - увлекательное путешествие, которое включает в себя небольшую интерактивную искусствоведческую историю и творческое задание. На занятиях в игровой форме можно узнать самое интересное о художниках, их жизни и работе, стилях и направлениях в искусстве, совершать собственные открытия и выискивать маленькие секретные послания, оставленные великими мастерами на своих произведениях.

В интернете найдутся познавательные занятия для детей любого возраста.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

«Все курсы онлайн»

Портал с бесплатными видеоуроками и вебинарами будет интересен как младшеклассникам, так и ребятам постарше. Там можно найти занятия по программированию, музыке, механике, зоологии и даже уроки самопознания для подростков. Всего на сайте более 750 курсов для взрослых и детей.

Ярмарка мастеров

Ресурс для тех, чьи руки не для скуки. Здесь ребенок научится вязанию, шитью, декупажу, выжиганию, кружевоплетению, созданию кукол, миниатюр, керамики и другим увлекательным вещам. Можно выбирать уровни сложности, творить одному или всей семьей.

Детская комната Arzamas

Провести каникулы полезно и интересно можно вместе с просветительским проектом Arzamas. На своей платформе создатели проекта собрали книги, музыку, мультфильмы и игры, отобранные экспертами. Здесь есть путеводители по литературе и современные детские рассказы, музыкальные сказки и аудиоспектакли, мультфильмы по стихотворениям с классической музыкой, а также ребусы, загадки, игры, раскраски и инструкции о том, как в домашних условиях можно создать собственный спектакль или фильм.

НЕ ТОЛЬКО ИНТЕРЕСНО, НО И БЕЗОПАСНО

Отправляя ребенка в Интернет, важно убедиться, что такие каникулы окажутся безопасными. Помимо полезных ресурсов, во Всемирной паутине полно сомнительного контента, который способен нанести чаду вред. Разобраться, как оградить детей от нежелательной информации, «Комсомолке» помог эксперт «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в Интернете Андрей Сиденко. Мы спросили, насколько родителям нужно контролировать ребенка в соцсетях и Интернете.

- На начальном этапе, когда ребенок только начинает активно и самостоятельно осваивать цифровой мир со своим устройством - телефоном, планшетом или ноутбуком, лучше всего помочь ему в этом, используя специальные программы родительского контроля, которые позволят регулировать время, проводимое с устройством, а также заблокируют доступ к тем веб-сайтам и контенту, которые родитель сочтет нежелательными для своего ребенка. Но устанавливать их следует сразу, как только малыш начнет самостоятельно выходить в Интернет: позже для него это может показаться странным и будет восприниматься не как забота, а как ущемление свободы. И его можно понять.

Родители должны помочь ребенку освоиться в сети.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По мере взросления, разумеется, следует давать ребенку все больше свободы, а с точки зрения программ родительского контроля оставлять только уведомления: «Ты заходишь на сайт со взрослым содержимым. Ты точно этого хочешь?» Ребенок все равно найдет то, что хочет, но в этом случае родитель будет в курсе.

ВАЖНО!

Советы от «Лаборатории Касперского» для родителей

Как помочь ребенку освоиться в Интернете?

1. Заведите вместе с ним аккаунт в соцсети, почте, игровом сервисе.

Покажите, что он может получить, грамотно проводя время в онлайне: посмотреть интересные видео, послушать музыку, получить доступ к лучшим произведениям литературы и многое другое.

2. Расскажите об угрозах, с которыми ребенок может столкнуться в сети.

Не стоит его пугать. Объяснять правила онлайн-безопасности нужно на понятном для него языке. О чем предупредить:

не переходить по сомнительным ссылкам в соцсетях и мессенджерах;

не делиться большим количеством информации о себе;

не скачивать фильмы и программы на сомнительных ресурсах;

не общаться с незнакомцами;

использовать для своих аккаунтов разные и сложные пароли.

3. Договоритесь с ребенком об основных правилах поведения.

Защитить ребенка от сетевых угроз помогут программы родительского контроля.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Например, не пользоваться гаджетом во время обеда, играть в онлайн-игры только 1-2 часа в день, не сидеть с телефоном после 21.00 или 22.00. Лучше, если эти правила будут соблюдать все члены семьи, ведь дети во многом ориентируются на взрослых.

4. Расскажите о кибербуллинге.

Важно донести до ребенка, что он не виноват, если с ним произошел случай интернет-травли. Объясните ему, как действовать в такой ситуации:

не отвечать на травлю;

добавить обидчиков в «черный лист» в соцсети или чате;

сообщить о случае травли администраторам социальной сети;

рассказать о случившемся родителям;

постараться переключиться на другие дела и отвлечься.

5. Установите на гаджеты (свои и ребенка) специальную программу родительского контроля, например Kaspersky Safe Kids, и расскажите ребенку об этом.

Это особенно актуально, когда он только начнет познавать цифровой мир самостоятельно. Важно объяснить сыну или дочери, что это делается для того, чтобы помочь исследовать Интернет безопасно, а не для того, чтобы чрезмерно контролировать.

Узнать больше о безопасности детей в Интернете можно на сайте Kids.kaspersky.ru