«У нее даже не было своего телефона!»: родственники рассказали об 11-летней девочке, заминировавшей 443 магазина в Санкт-Петербурге

История о школьнице из Псковской области, которая 30 мая «заминировала» по телефону 443 магазина, прогремела на весь Санкт-Петербург. Полицейские на протяжении нескольких часов шерстившие все городские «Пятерочки» на предмет взрывных устройств, очень удивились, когда оказалось, что анонимку в дежурную часть заслала 11-летняя девочка. «Комсомолка» рассказывает, что известно о малолетней «минерше».

11-летняя Анастасия (имя изменено — прим.ред.) живет в деревне Барсуки в Локнянском районе Псковской области вместе с мамой и старшей сестрой. Недавно перешла из четвертого класса в пятый, кроме школы учится в Центре дополнительного образования в соседнем поселке Локня. На странице ВКонтакте — милые фотографии с мамой и одноклассницами, «девочковые» опросы вроде «Какой у тебя знак зодиака?» и подписки на группы «Я люблю ЗОЖ» и «Хозяйкины хитрости». Ни в чем криминальном ранее не замечена, как говорится. Поэтому родственники признаются: поступок девочки их шокировал.

Под удар попали 443 магазина "Пятерочка".Фото: Олег ЗОЛОТО

- Она вообще у нас умница, - рассказал «Комсомолке» один из близких родственников девочки. - Учится на «отлично», участвует во всех школьных мероприятиях, рисует, поделки дома делает, соображалка у нее прекрасно работает. Что могло случиться — ума не приложу. Но у нас просто все рыдают сейчас.

По словам нашего собеседника, девочку стараются воспитывать в здоровой обстановке: каждое лето отправляют к бабушке и дедушке в Зеленогорск и во время каникул не спускают с нее глаз и не подпускают ни к телефону, ни к компьютеру. А собственного мобильника у Насти и в принципе нет.

- Оказалось, было так: у ее мамы где-то там в столе или в шкафу лежал старый телефон без sim-карты, - продолжает родственник «минерши» из Псковской области. - И вот когда та куда-то ушла, Настька взяла этот телефон, включила и набрала 112. Зачем она это сделала — никто до сих пор не понимает. И она сама толком не говорит.

Материалы проверки по итогам этой истории уже передали из регионального отделения МВД в Следственный комитет по Псковской области. Судя по всему, шутка заскучавшего ребенка может обойтись семье очень дорого.

Девочка на хорошем счету в школе и учится на "отлично".Фото: СОЦСЕТИ

КОМПЕТЕНТНО

Андрей Тындик, адвокат: «Родителям светит двойное наказание»

- Саму девочку к ответственности привлекать не будут, поскольку она еще не достигла необходимого возраста. А вот родителям придется отвечать по всей строгости закона. Причем наказание тут может быть двойное. Во-первых, штраф за телефонное хулиганство — до пятисот тысяч рублей. Во-вторых, претензии может предъявить сама торговая сеть, потому что пока в магазинах шли проверки, они стояли закрытыми и, соответственно, терпели убытки. Конкретную сумму ущерба подсчитать сложно, но, поскольку магазинов было много, я думаю, она также будет исчисляться сотнями тысяч рублей.