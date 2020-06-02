«Я проснулась от удушья и стала дышать, как на вокале»: петербурженка, благодаря пению, вылечилась от коронавируса

Как побороть болезнь, находясь в глухой деревне, в которой даже нет аптеки? Жительнице Петербурга Елене (имя изменено) в этом помогли биологическое образование и любовь к вокалу. Женщину коронавирус скосил вслед за мужем – в середине мая. Однако возможность сделать тест и убедиться, что это действительно был «ковид», у нее появилась только сейчас. Историю своего выздоровления Елена рассказала журналисту «Комсомолки».

«Майские праздники мы с мужем встречали на даче - в деревне в Псковской области. Сначала все было хорошо, а потом супруг почувствовал себя неважно. Через неделю он уехал в Петербург, а на следующий день уже заболела я.

Все началось с того, что я замерзла ночью. Температура поднялась, ноги ледяные сделались. А днем в добавок ко всему заболела голова, стало тяжело дышать и начало ломить суставы, особенно лодыжки и запястья. Уже через день температура спала. Но я почувствовала, что легкие, пищевод и желудок будто горят в буквальном смысле. Как-будто туда угольков насыпали и ворочают. Очень трудно дышать. Слабость, голова кружится, кислорода не хватает.

По стеночке ползала. В одну ночь проснулась от удушья и прям лежала и делала дыхательные вокальные упражнения. Все время заставляла себя хоть по чуть-чуть ходить. Врача я не вызывала – ближайшая станция скорой помощи в 30 километрах от нашей деревни. Там также нет ни аптек, ни магазинов, ни медцентра… Но я понимала, что делать: у меня есть биологическое образование, хорошее образование, которому я очень благодарна.

Сейчас Елена и ее супруг ждут, когда у них возьмут мазки на коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН

Я пила АЦЦ, потому что он обладает муколитическим действием. Благо, оказался под рукой. Никаких отваров из трав и специфического лечения не было – я аллергик. Вскоре мое состояние стало улучшаться, но, как выяснилось, у меня пропало обоняние. Сестра сунула мне в нос какую-то банку с лаш-косметикой, а я ничего не почувствовала.

Когда уже была в состоянии, вернулась в город на машине. Самочувствие до сих пор так себе… Слабость и одышка еще есть, кишечник болит. Не могу сделать полноценный певческий вдох. Думаю, нужна будет реабилитация.

А меж тем, муж мой сделал платный тест на коронавирус, у него результат положительный. Я ему температуру 39 сбивала парацетомолом. Сейчас лучше, но слабость еще есть и легкие не полностью расправлены.

Он же сразу, как узнал свой результат, начал звонить в поликлинику, чтобы сообщить, что он болеет, и спросить, что дальше делать. Ему ничего не сказали внятного. Отправили по каким-то телефонам звонить, которые не работают. А когда моя мама вызвала врача из поликлиники, чтобы мне сделали тест на коронавирус, ей ответили, что делать тест нет никакого смысла, потому что сейчас присылают результаты мазков, взятых 23 апреля. То есть, по сути мне отказали в тесте. А за свой счет его делать дорого.

Но мы с мужем все же добились, чтобы нас посетил врач. На днях до вечера ждали доктора. К нам пришла невероятно приятная, спокойная дама пожилого возраста, практически без средств защиты, с неким фатализмом в манере поведения. Все нам рассказала, пояснила, что придут все-таки за мазками в среду, выписала рецепты. В общем, сделала все, что могла. Но, конечно, очень грустно на них смотреть - на наших докторов. Уставшие, видно, что работают на износ».