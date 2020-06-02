Экомаршрут до дальних скал открылся в парке «Монрепо» в Выборге

Парк «Монрепо» уже пару недель как принимает посетителей – там с 12 мая разрешены семейные и одиночные прогулки и даже экскурсии в группах до 5 человек. А теперь для местных жителей и гостей Выборгского района Ленобласти есть и новое развлечение в музее-заповеднике. В первый день лета там открыли экомаршрут протяженностью около пяти километров. Его может опробовать любой желающий, и это прекрасный шанс увидеть незабываемые пейзажи и провести полезную для здоровья прогулку.

Тропа протянется до дальних скал. Фото: vk.com/monrepovyborg

– Маршрут начинается от Края Света и проходит по одной из самых живописных частей острова вдоль берега бухты Защитной и до величественных дальних скал напротив острова Былинный, – рассказывают в музее-заповеднике.

Проходит экомаршрут по пересеченной местности, поэтому всем рискнувшим по нему отправиться рекомендуют надеть удобную обувь. Так точно можно будет насладиться прекрасными видами и необычным рельефом этих мест. Кстати, на всей протяженности экомаршрута специалисты провели обработку от клещей. Поэтому пробираться через лесную часть острова будет безопасно. А вот вообще всю парковую зону «Монрепо» планируют обработать 3 июня. Территория огромная: общая площадь музея-заповедника составляет 161,4 гектар, а 126,4 из них – это лесопарковая зона.

Экомаршрут растянулся на 5 км. Фото: vk.com/monrepovyborg

КСТАТИ

Сейчас посетить парк «Монрепо» можно только в масках – такие меры предосторожности ввели из-за коронавируса. Кроме того, все прогуливающиеся должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 – 2 метра от других людей. Выйти можно парой, семьей или на одиночную прогулку.

НА ЗАМЕТКУ

Вход в парк открыт ежедневно, без выходных и праздников с 09:00 до 20:00. С 20:00 до 22:00 – парк открыт только на выход.