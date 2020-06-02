2020-06-02T13:42:01+03:00
Происшествия

Как будто баллоны взрываются: Офис Яндекс.Такси сгорел в Санкт-Петербурге

Огонь уничтожил пристройку к зданию в переулке Челиева и три машины [видео]
Петр КИБЕР
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В переулке Челиева сгорел офис партнера Яндекс.Такси Фото: vk.com/spb_todayВ переулке Челиева сгорел офис партнера Яндекс.Такси Фото: vk.com/spb_today
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Черный столб дыма, поднимавшийся в небо и вой пожарных машин. Такую картину могли наблюдать утром 2 июня жители Невского района Санкт-Петербурга. Здесь, в промзоне в переулке Челиева, полыхал офис компании-партнера Яндекс.Такси и несколько припаркованных рядом машин.

- В 11:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: переулок Челиева 11Б. По прибытии установлено, что горят 3 легковых автомобиля и пристройка размером 2х4 метра по всей площади, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Бороться с огнем на место примчались семь единиц техники и 30 человек личного состава. К этому моменту огонь успел перекинуться и на соседнее контейнерное здание, в котором и располагалась диспетчерская такси.

В офисе "Яндекс. Такси" в Санкт-Петербурге произошел пожар.

В помещениях на первом и втором этажах выгорело около 50 квадратных метров площади. Пристройка была уничтожена огнем полностью. Также, как и три машины такси с установленным на них газобалонным оборудованием. В какой-то момент из-за здания, со стороны гаража раздался громкий хлопок и в небо поднялись клубы пламени. Вероятно мог сдетонировать баллон с газом или бензобак.

- И звуки, как будто баллоны взрываются, - пишут в соцсетях местные жители.

В 12:33 пожар была локализован. По предварительным данным пострадавших при ЧП нет. На месте инцидента работают пожарные дознаватели, которые установят причину возгорания.

В Санкт-Петербурге громко "хлопнул "офис партнера Яндекс.Такси.Видео: vk.com/spb_today / Милена Хома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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