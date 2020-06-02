Как будто баллоны взрываются: Офис Яндекс.Такси сгорел в Санкт-Петербурге
Черный столб дыма, поднимавшийся в небо и вой пожарных машин. Такую картину могли наблюдать утром 2 июня жители Невского района Санкт-Петербурга. Здесь, в промзоне в переулке Челиева, полыхал офис компании-партнера Яндекс.Такси и несколько припаркованных рядом машин.
- В 11:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: переулок Челиева 11Б. По прибытии установлено, что горят 3 легковых автомобиля и пристройка размером 2х4 метра по всей площади, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
Бороться с огнем на место примчались семь единиц техники и 30 человек личного состава. К этому моменту огонь успел перекинуться и на соседнее контейнерное здание, в котором и располагалась диспетчерская такси.
В офисе "Яндекс. Такси" в Санкт-Петербурге произошел пожар.
В помещениях на первом и втором этажах выгорело около 50 квадратных метров площади. Пристройка была уничтожена огнем полностью. Также, как и три машины такси с установленным на них газобалонным оборудованием. В какой-то момент из-за здания, со стороны гаража раздался громкий хлопок и в небо поднялись клубы пламени. Вероятно мог сдетонировать баллон с газом или бензобак.
- И звуки, как будто баллоны взрываются, - пишут в соцсетях местные жители.
В 12:33 пожар была локализован. По предварительным данным пострадавших при ЧП нет. На месте инцидента работают пожарные дознаватели, которые установят причину возгорания.
В Санкт-Петербурге громко "хлопнул "офис партнера Яндекс.Такси.Видео: vk.com/spb_today / Милена Хома.
ИСТОЧНИК KP.RU