Как будто баллоны взрываются: Офис Яндекс.Такси сгорел в Санкт-Петербурге

Черный столб дыма, поднимавшийся в небо и вой пожарных машин. Такую картину могли наблюдать утром 2 июня жители Невского района Санкт-Петербурга. Здесь, в промзоне в переулке Челиева, полыхал офис компании-партнера Яндекс.Такси и несколько припаркованных рядом машин.

- В 11:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: переулок Челиева 11Б. По прибытии установлено, что горят 3 легковых автомобиля и пристройка размером 2х4 метра по всей площади, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Бороться с огнем на место примчались семь единиц техники и 30 человек личного состава. К этому моменту огонь успел перекинуться и на соседнее контейнерное здание, в котором и располагалась диспетчерская такси.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/782688" frameborder="0"></iframe> В офисе "Яндекс. Такси" в Санкт-Петербурге произошел пожар.

В помещениях на первом и втором этажах выгорело около 50 квадратных метров площади. Пристройка была уничтожена огнем полностью. Также, как и три машины такси с установленным на них газобалонным оборудованием. В какой-то момент из-за здания, со стороны гаража раздался громкий хлопок и в небо поднялись клубы пламени. Вероятно мог сдетонировать баллон с газом или бензобак.

- И звуки, как будто баллоны взрываются, - пишут в соцсетях местные жители.

В 12:33 пожар была локализован. По предварительным данным пострадавших при ЧП нет. На месте инцидента работают пожарные дознаватели, которые установят причину возгорания.