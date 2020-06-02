2020-06-02T19:28:04+03:00
Общество

Вышли на плато: после 15 июня в Санкт-Петербурге можно ждать очередное послабление режима самоизоляции

Об этом с осторожностью заявил глава межведомственной группы по противодействию коронавирусу Евгений Шляхто
Роман ЛЯЛИН
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Город достиг потолка по заболеваемости коронавирусомГород достиг потолка по заболеваемости коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербург вслед за Москвой, похоже, достиг пика заболеваемости коронавирусом и вскоре можно будет ждать снижение числа заболевших, а вместе с тем и роста числа излечившихся от Covid-19. Об этом с осторожностью сообщает глава межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Санкт-Петербурге Евгений Шляхто.

ТЕМА ДНЯ. Петербург вышел на плато по коронавирусу?

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- С осторожным оптимизмом можно сказать, что мы вышли на плато, - рассказал "КП-Петербург" Евгений Шляхто. - Сегодня меньше заболевших коронавирусом - снижаемся. С 26 мая число внебольничных пневмоний было выше 800. В воскресенье, 30 мая было - 651, в понедельник - 481 и сегодня, 2 июня, - 701. Главное, это внебольничная пневмония. За последнюю неделю мы похоже достигли потолка. Самое главное, что выписываем почти столько, сколько поступает. Система здравоохранения адаптировалась.

Судя по всему, вскоре нас будет ждать очередное послабление режима повышенной готовности в Санкт-Петербурге.

- Нам нужно достичь 50 процентов свободного коечного фонда, чтобы начать снятие ограничений, - пояснил Евгений Шляхто. - Я думаю, что после 15 числа можно ждать какое-то небольшое послабление. Но с этим нужно быть очень аккуратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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