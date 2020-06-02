2020-06-02T16:28:52+03:00
Общество

«Готовимся к серьезным проблемам»: ученые рассказали, как скажется на здоровье людей мощная вспышка на Солнце

Последний раз такой же по силе космический катаклизм наблюдали только в октябре 2017-го
Сергей ВОЛЧКОВ
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Недавняя солнечная вспышка была признана самой мощной с 2017-го года.Недавняя солнечная вспышка была признана самой мощной с 2017-го года.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Мощнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце зарегистрировала накануне Обсерватория солнечной динамики НАСА. Специалисты отнесли ее к так называемому классу «М» - мощнее только класс «Х». Вместе с учеными корреспонденты «КП-Санкт-Петербург» разбирались в том, чего ждать обитателям Земли от космического катаклизма.

- Опасаться каких-либо тяжелых последствий не стоит, - уверена ученый секретарь Пулковской обсерватории Татьяна Борисевич. - Все дело в том, что на Солнце есть так называемая геоэффективная область. Это участок солнечной поверхности между центральным меридианом и шестидесятым градусом западной долготы. Если какая-то активность — к примеру, вспышка — происходит в этой области, то поток частиц устремляется прямо к Земле. Вот тогда могут возникать геомагнитные бури, нарушаться сотовая связь и так далее.

Активное солнце - это не только ясные и теплые дни, но еще и обострение нервно-психических и сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Активное солнце - это не только ясные и теплые дни, но еще и обострение нервно-психических и сердечно-сосудистых заболеваний.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Недавняя вспышка, по данным НАСА, случилась «за лимбом» - то есть, с обратной стороны Солнца, которая нам не видна. Соответственно, частицы, выброшенные звездой, устремились не на Землю, а наоборот, прочь от нее.

- Конечно, какое-то их количество все равно может до нас дойти, - констатирует Борисевич. - Но, на мой взгляд, если это случится, оно будет настолько маленьким, что мы его даже не заметим.

Другое дело, продолжает эксперт, что эта вспышка могла быть сигналом прихода нового «солнечного цикла». В нашем случае это будет период, когда на Солнце увеличится количество пятен, а само оно разогреется еще сильнее и будет выбрасывать в пространство еще больше излучения.

- Если это действительно так, то нам стоит готовиться к серьезным проблемам, - рассказывает ведущий эксперт Института мозга человека РАН имени Бехтеревой Дмитрий Спивак. - Правда, в долгосрочной перспективе — вероятнее всего, солнечная активность станет максимальной примерно через пять лет. Все это время она будет постепенно возрастать и самым непосредственным образом влиять на человеческий организм.

Если солнечная активность будет сильнее, чем обычно, проблем со здоровьем не избежать. Фото: Артем КИЛЬКИН

Если солнечная активность будет сильнее, чем обычно, проблем со здоровьем не избежать.Фото: Артем КИЛЬКИН

Хуже всего, констатирует Спивак, придется тем, кто имеет нервные расстройства или проблемы с сердцем и сосудами: избыточная солнечная активность способна усугубить их или даже добавить новых. Но и здоровым людям смена циклов с большой долей вероятности не принесет ничего хорошего. Так, например, из-за высокого уровня излучения мозг начинает хуже омываться кровью. Отсюда — повышенная утомляемость, раздражительность и снижение внимания.

- После этого солнечная активность пойдет на спад и еще через пять-шесть лет вновь опустится до минимума, - объясняет ученый. - Защититься от этого трудно, так что остается компенсировать его здоровым образом жизни: придерживаться диеты, избегать чрезмерных нагрузок и чаще отдыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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