2020-06-02T18:36:23+03:00
Общество

В доме инженера Басевича на Большой Пушкарской могут сохранить два этажа и восстановить фасад

По проекту, в здании расположатся помещения для артистов театра Бориса Эйфмана
Алина ЧЕМЕРИС
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Дому инженера Иссахара Басевича 108 летДому инженера Иссахара Басевича 108 летФото: Артем КИЛЬКИН
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Некогда солидный, изысканный доходный дом на Петроградской стороне, фасад которого привлекал внимание восхищенных петербуржцев, заставляя остановиться и любоваться им, сейчас стоит полуразрушенный и обтянутый сеткой. Дому инженера Басевича на Большой Пушкарской, 7 – 108 лет, он давно расселен и находится в аварийном состоянии.

Здание - под угрозой сноса, его могут разрушить и построить на этом месте гостиницу для артистов театра Эйфмана. Но градозащитники намерены дом отстоять и сохранить. Того же хочет и внучка Басевича Марианна Гусева. Однако решение предстоит принять профильной рабочей группе при Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. «Комсомолка» выяснила, каким может быть это решение.

Марианна Гусева, внучка инженера Басевича, хочет, чтобы в доме ее дедушки снова жили люди Фото: СОЦСЕТИ

Марианна Гусева, внучка инженера Басевича, хочет, чтобы в доме ее дедушки снова жили людиФото: СОЦСЕТИ

Здание в стиле модерн на Большой Пушкарской улице, 7 было построено по заказу инженера Иссахара Басевича архитектором Зазерским в 1912 году. Как только дом был готов, счастливый владелец со своей семьей сразу же перебрался туда. Но прожить в нем долго Басевичам не удалось: после революции, как рассказывает Марианна Петровна, ее дедушка быстро сдал дом государству и получил хорошую квартиру на Кронверкском проспекте.

- Я родилась в 1928 году и в этом доме никогда не жила, - говорит женщина в интервью «Комсомолке». – Но я с детства видела, как бабушке тяжело, больно было ходить мимо этого здания. Дедушка строил его с любовью и заботой о семье. Я люблю этот дом. Тем более, что вся семья вскоре погибла, а он еще стоит, правда, в ужасном виде и без хозяина.

По словам Марианны Гусевой, в доходном доме Басевича были витражи, лепнина, в квартирах находились авторские камины, а в ванных – отделка изразцовой плиткой.

Иссахар Басевич сам участвовал в отделке дома Фото: из архива героя публикации

Иссахар Басевич сам участвовал в отделке домаФото: из архива героя публикации

- У дедушки была большая библиотека, много папок с чертежами, журналов и архитектурных альбомов с глянцевыми рисунками и порядовками, раскладками очень красивых каминов. Предполагаю, что внутренней отделкой дедушка сам занимался. участвовал он и в проектировании, - делится внучка Басевича.

Как отмечает женщина, хорошо бы, если б дом удалось спасти, и в нем снова жили бы люди. С просьбой сохранить историческое здание она даже обращалась в администрацию Санкт-Петербурга. Запрос ее был передан в КГИОП. Как поясняет член профильной рабочей группе при комитете Алексей Шашкин, стремление полностью сохранить дом – неконструктивно.

По проекту планируется сохранить два нижних этажа здания и восстановить фасад Фото: Артем КИЛЬКИН

По проекту планируется сохранить два нижних этажа здания и восстановить фасадФото: Артем КИЛЬКИН

- Это аварийное здание, выполнять какие-либо работы в нем опасно – жизнь рабочих под угрозой, - поясняет он. – Однако уже имеется проектное решение. Его авторы хотят сохранить нижние этажи и демонтировать верхние. Что касается фасада, то он обязательно будет восстановлен. Таков городской закон. Помещения этого дома будут предназначены для артистов театра Бориса Эйфмана.

На прежнем заседании рабочей группы было решено отправить проект на доработку. Когда состоится следующее, пока неизвестно. Все зависит от эпидемиологической обстановки в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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