«В одних больницах перегруз, вторые наполовину пустуют»: Врачи рассказали, что происходит в петербургских стационарах во время эпидемии

По официальным данным, сейчас в Санкт-Петербурге достаточно мест для приема пациентов с коронавирусом. Как сообщает комитет по здравоохранению, на сегодня в Северной столице - более 11,5 тысяч коек для таких больных, из которых свободны 1292. Однако распределены эти места неравномерно, и врачи некоторых больниц признаются: порой пациентов приходится класть прямо в коридоре. Тем временем в других медучреждениях свободных коек чуть ли не половина. «Комсомолка» разбиралась, что привело к такой ситуации.

СИТУАЦИЯ, КАК В ПЯТИМЕСТНОМ АВТОМОБИЛЕ

Как стало известно «КП», со сложностями столкнулась Мариинская больница. О том, что работает она на пределе возможностей, говорят и пациенты, и сотрудники медучреждения.

Принимать больных коронавирусом и тех, у кого его только подозревают здесь начали 27 апреля. Уже спустя три дня из 550 отданных под это коек не осталось ни одной свободной.

- Сейчас у нас все более-менее так же, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Мариинки. - С тех пор мы увеличили количество мест до 700 коек для людей с «ковид», и все они заняты. Иногда «Скорые» везут к нам пациентов даже несмотря на то, что свободных мест нет — такое случается, например, когда человека в крайне тяжелом состоянии просто-напросто можно не довезти до другой больницы. В целом, ситуация как в пятиместном автомобиле, где заняты все пять мест — тесновато, но ехать можно. У нас же одни пациенты выписываются, на их койки ложатся другие — так что критического перегруза нет.

По словам врачей, из-за плохой логистики некоторые стационары стоят полупустые, в то время как к другим выстраиваются очереди из "Скорых".Фото: Артем КИЛЬКИН

Зато есть другая проблема – нехватка медиков. Об этом «Комсомолке» рассказал петербуржец Дмитрий Борщевский, у которого коронавирусом заболела пожилая мама.

- Больных много, всем нужно внимание. Персонала не хватает. На нашем отделении болеют врачи, две медсестры и заведующая. Помощь пациентам минимальная, - сокрушается сын заболевшей. – Мама была очень плохая, ей нужна была сиделка, а сиделок нет. Люди делают, что могут, но их просто очень мало!

МЕДИКИ РАБОТАЮТ НА ИЗНОС

Похожая ситуация и в Боткинской больнице. Правда, как рассказал один из сотрудников, с размещением зараженных проблем не наблюдается. Пациенты лежат в боксах по одному. Исключение, если заболевшие – родственники. Тогда их селят в один бокс. Однако проблемы с персоналом такие же, как и в Мариинке.

- Многие сейчас на больничном, люди попросту не выдерживают нагрузки, - делится медик. -У них случаются обострения хронических болезней, скачки давления и тому подобное. Вот и получается, что те, кто остался, выдержал, трудятся сутки через сутки.

По информации «Комсомолки», в непростой ситуации оказались также Покровская и госпиталь для ветеранов войн.

По словам пациентов, в некоторых больницах не хватает персонала.Фото: Артем КИЛЬКИН

- У нас перегруз каждый день около ста человек, - поясняет врач-реаниматолог, бывший сотрудник Покровской больницы Сергей Саяпин. - Конечно, мест на всех не хватает, приходится устраивать больных в коридорах, на раскладушках.

Такая обстановка, по словам Саяпина, связана с двумя факторами. Во-первых, петербургские стационары в этом году захлестнул вал вирусных пневмоний, и в условиях эпидемии их воспринимают как «ковидные».

- Во-вторых, у нас до сих пор не оптимизирована работа с тестами, - констатирует медик. – Человека могут выписать, если тест на «ковид» два раза отрицательный. Но его результатов можно ждать по две недели и даже больше. Поэтому и получается, что больные, которые де-факто уже выздоровели, покинуть больницу не могут и занимают койки куда дольше, чем нужно.

«РАССИНХРОН» ПО БОЛЬНИЦАМ

Меж тем, другие специалисты отмечают: проблема с перегрузкой больниц заключается не только в пневмониях и тестах, но и в непродуманной логистике.

- Сейчас, по моей информации, переполнена больница Святого Георгия — там лежит на сто сорок человек больше, чем положено. Постоянный перегруз в Александровской больнице — тоже плюс сто с небольшим человек, не все в порядке со свободными местами в центре имени Алмазова, - рассказал «Комсомолке» один из петербургских медиков, знакомый с ситуацией. – При этом госпиталь в «Ленэкспо» загружен лишь наполовину. Так происходит из-за того, что у нас, к сожалению, нет первичной сортировки больных. «Скорые» везут их не туда, где есть места, а туда, где поближе. В результате получается рассинхрон: в одних больницах не хватает коек, а другие стоят полупустые.

Из-за нехватки коек в некоторых стационарах больных приходится размещать в коридорах и на раскладушках.Фото: Олег ЗОЛОТО

О проблемах с медицинской логистикой в Санкт-Петербурге говорят и постоянные очереди из машин скорой помощи у крупных больниц.

- Взять, например, больницу № 122, - объясняет наш собеседник. - В первые дни эпидемии туда везли больных практически со всего города. Каждого принимали в санитарном пропускнике. Их всего два. После больного пропускник нужно 20 минут обеззараживать. Вот и выходит, что в час больница может принять всего шесть человек. А в очереди, к примеру, 30 машин, и все они вместо того, чтобы узнать, где есть свободные места и отвезти туда, стоят и ждут. К сожалению, пока мы не уладим вопрос с логистикой, никуда не денется и перегруз.

ЗВОНОК В КОМЗДРАВ

Дефицита коек нет!

Однако, как поясняют в комитете по здравоохранению, несмотря на сложную ситуацию, город справляется с наплывом заболевшим. «Ковидных» пациентов принимают 23 стационара, а это свыше 11 тысяч коек. Скоро к ним присоединится еще один – на базе поликлиники №42 в Московском районе на 240 мест.

- О дефиците коек говорить не приходится, - отмечают в пресс-службе комитета. - Нынешних мощностей хватает: занято менее 40% от общего числа ИВЛ в перепрофилированных стационарах. Дефицита персонала сейчас также нет. За последний месяц стационарам удалось привлечь и врачей, и медсестер, и санитарок.

О количестве занятых и свободных коек в каждой конкретной больнице не сообщается.

В некоторых больницах медики работают буквально на износ.Фото: Артем КИЛЬКИН

КОМПЕТЕНТНО

«Мы вышли на плато»

Евгений Шляхто, глава межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Санкт-Петербурге:

- С осторожным оптимизмом можно сказать, что мы вышли на плато. Сегодня меньше заболевших коронавирусом - снижаемся. С 26 мая число внебольничных пневмоний было выше 800. В воскресенье, 30 мая было - 651, в понедельник - 481 и сегодня, 2 июня, - 701. Главное, это внебольничная пневмония. За последнюю неделю мы похоже достигли потолка. Самое главное, что выписываем почти столько, сколько поступает. Система здравоохранения адаптировалась.