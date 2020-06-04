«Чистые родники - здоровая Балтика»: в Ленобласти запускают новый проект по поиску питьевой воды

На протяжении трех лет в Петербурге и Ленинградской области «Сообщество Питерских блогеров» и медиахолдинг «Комсомольская правда» вместе с экологами реализовывали проект «Родники Ленинградской области». Цель – исследовать насколько загрязнены природные источники.

- Причины ежегодного загрязнения рек и озер Ленобласти — нарушения режима использования водоохранных зон, сброс сточных вод и мусора, затопления и подтопления, - рассказала директор АНЭО «Друзья Балтики», эксперт международной коалиции «Чистая Балтика» Ольга Сенова. - В некоторых поселениях не работают очистные сооружения. Из-за этого в воде обнаруживаются скопление микропластика, нитраты и многое другое.

Один из родников в Ленобласти - АхиярвиФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ОБНОВИТСЯ

За время проекта удалось проверить 375 социально значимых родников. В половине из них нашли нитраты. И это притом, что они использовались как постоянный источник питьевого водоснабжения. Чтобы люди знали, какую воду они пьют, полученные цифры вносили в интерактивную карту на сайте https://rodniki.kp.ru/. Проект оказался настолько популярным и полезным, что в этом году его трансформировали. Теперь у него новое название - «Чистые родники - здоровая Балтика».

- Его миссия - снизить негативное воздействие на природные воды бассейна Финского залива, в частности, на социально значимые родники и другие подземные источники питьевой воды – скважины, колодцы, - отметила руководитель водных программ АНЭО «Друзья Балтики» Елена Гретчина. - Участники программы проведут исследования по 30 родникам.

Она обратила внимание на то, что в этом году анализы будут более разноплановыми. Сейчас идет набор учеников, учителей и волонтеров в команду проекта. Они помогут найти потенциальные источники загрязнения родников и рек региона, мотивировать жителей вести экологически безопасный образ жизни.

Эксперты подчеркивают, что родники и скважины путать не стоитФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НУЖНЫ В ЗАКОНЕ

В Ленинградской области нет официального учета родников, поэтому одна из ключевых задач программы, по мнению Гретчиной, законодательное регулирование по их инвентаризации и мониторингу.

Начальник отдела водных ресурсов комитета по природопользованию Петербурга Михаил Страхов в этом вопросе наблюдает пробелы на федеральном уровне.

- Не существует единого подхода к использованию и охране родников. Каждый регион в зависимости от целей использования решает вопрос по-разному. Как правило, это нецентрализованное питьевое водоснабжение. Для питьевых нужд они должны быть проверены специалистами, - отметил Страхов.

Эксперты подчеркнули, что родники и скважины путать не стоит. Главный гидрогеолог АО «Северо-Западное ПГО» Григорий Воронюк заметил, что в разных районах именно в скважинах, которые многие принимают за родники, ранее обнаружили нитратные загрязнения.

- Не исключено, что они могут быть загрязнены и чем-то другим. А значит, небезопасны для здоровья тех, кто пьет здесь и сейчас, - считает Воронюк.

Именно поэтому председатель комиссии по экологии Законодательного собрания Ленинградской области Николай Кузьмин предложил также узаконить обязательную регистрацию всех скважин, в том числе и с производством до 100 кубометров в сутки. А также провести мусорную реформу: обязать раздельный сбор мусора. Так как самовольные свалки - основной показателей, который влияет на качество подземных вод. По его словам, если учесть эти требования, то качество подземных вод улучшится.