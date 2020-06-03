Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 3 июня 2020 года: Еще 380 заболели, 17 скончались
За последние сутки ситуация с пандемией в России улучшается. Число выздоровевших - 8972 человек - превысило число зараженных - 8536 человек. Из них зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 3 июня 2020 года - еще у 380 петербуржцев выявлена инфекция.
- Еще 380 случаев заражения коронавирусом выявлено в Санкт-Петербурге за последние сутки. Так с начала пандемии болезнь коснулась уже 17069 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.
Новые случаи заражения коронавирусом в ПетербургеФото: Павел РОМАНОВ
Тем не менее, ситуация с распространением инфекции в Петербурге постепенно стабилизируется. Также за последние сутки выздоровели еще сразу 323 пациента. Всего побороли вирус 6331 человек.
О печальном. Комиссия, которая проверяет летальные случаи среди зараженных коронавирусом, подтвердила еще 17 смертей. Подробности об умерших комитет по здравоохранению даст позже. Итого, за все время пандемии произошло уже 240 смертей от вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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