Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 3 июня 2020 года: Еще 380 заболели, 17 скончались

За последние сутки ситуация с пандемией в России улучшается. Число выздоровевших - 8972 человек - превысило число зараженных - 8536 человек. Из них зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 3 июня 2020 года - еще у 380 петербуржцев выявлена инфекция.

- Еще 380 случаев заражения коронавирусом выявлено в Санкт-Петербурге за последние сутки. Так с начала пандемии болезнь коснулась уже 17069 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Новые случаи заражения коронавирусом в ПетербургеФото: Павел РОМАНОВ

Тем не менее, ситуация с распространением инфекции в Петербурге постепенно стабилизируется. Также за последние сутки выздоровели еще сразу 323 пациента. Всего побороли вирус 6331 человек.

О печальном. Комиссия, которая проверяет летальные случаи среди зараженных коронавирусом, подтвердила еще 17 смертей. Подробности об умерших комитет по здравоохранению даст позже. Итого, за все время пандемии произошло уже 240 смертей от вируса.