Александр Дрозденко: Ленобласть стремится к тому, чтобы выйти из самоизоляции

Губернатор 47-го региона не скрывает, в каком направлении область будет двигаться дальше. «Комсомолка» изучила ответы Александра Дрозденко на вопросы жителей области и составила примерный план дальнейшего развития событий в регионе.

ИЗ ЗОНЫ В ЗОНУ

Смягчение ограничений в Ленобласти началось с того, что регион поделили на три зоны: «красную», где ситуация с заболевшими самая напряженная, «зеленую», которая возвращается постепенно к привычной жизни, и «желтую», где уже, в общем-то, неплохо, но еще и не очень хорошо. Теперь все жители региона следят за этим «светофором», потому что именно от него зависит, как тот или иной район будет жить дальше.

- Хочешь послаблений - стремись к переходу из зоны в зону, - говорит Александр Дрозденко.

Напомним, с 1 июня свое положение улучшил Тихвинский район, перейдя из «желтой» зоны в «зеленую». Ранее такую же рокировку, но в обратном направлении совершил Сосновый Бор. А что же дальше?

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, ближайший пересмотр зон и ограничений планируется в середине июня. Судя по записям губернатора, есть шансы выйти в «зеленую» зону у Кингисеппа, перейти в «желтую» может Выборгский район, где в последние дни зарегистрированы лишь единичные случаи заражения.

- Шансы очень хорошие. 14 июня крайний срок, - ответил одному из жителей района Александр Дрозденко. - Возможно, начало следующей недели.

В течение недели будут наблюдать и за Ломоносовским районом: из-за вспышки заболеваемости его перевели в «красную» зону, но теперь планируют вернуть в «желтую». В опасной близости к «красной» находится Сосновый Бор, в котором за прошедшие три недели только ухудшилась ситуация. По-прежнему очень сложно во Всеволожском районе.

- Там растут заболевания. Разница между заболевшими и выздоровевшими более ста человек, - говорит губернатор. - Может быть, к концу июня есть шансы перейти в «желтую» зону, но пока под большим вопросом.

ДЕТИ - В САДИКИ, МАМЫ - К КОСМЕТОЛОГАМ

Повторимся, именно от того, в какой зоне находится район Ленобласти, зависит, какие услуги доступны его жителям. Рассказываем, что планируется разрешить в ходе ближайших пересмотров.

Губернатор в первую очередь заботится о здоровье ленинградцев Фото: Правительство Ленобласти

С 15 июня

В регионе начнется летняя оздоровительная кампания. Правда, пока что лагеря откроются только для детей из ресурсных центров, подростков в трудной ситуации и детей медиков, работающих в государственных учреждениях Ленобласти. Смены им полностью оплатят за счет бюджета.

В «зеленой» зоне в обычном режиме заработают детские сады. Это, как сообщил Александр Дрозденко, уже «принятая дата». В «желтой» пока тоже предполагается открыть садики с этой даты, но официального решения Роспотребнадзора еще нет.

- В этом году полного закрытия садиков на отпуска не будет, - подчеркнул губернатор.

Полностью снимаются противопожарные меры.

Разрешат работать косметологам, но «красной» зоны это не касается.

Под вопросом ситуация с бассейнами. Сейчас их использование запрещено Роспотребнадзором до 15 июня. Это же касается групповых тренировок в спортивных залах. Как написал глава региона: «Потом будем двигаться дальше».

С 1 июля

Готовятся к открытию все остальные лагеря региона. По словам губернатора, дети приедут на смены «не позднее 1 июля». Если ситуация с заболеваемостью позволит, то может быть и раньше.

- Я предупредил всех: будет жесткий контроль, - говорит Дрозденко. - При нарушениях - немедленное закрытие.

Откроются летние площадки с дневным пребыванием детей при общеобразовательных школах. Пока точно в «желтой» и «зеленой» зонах.

Есть шанс, что с июля разрешат небольшие массовые мероприятия. Об этом Александр Дрозденко также сообщил, отвечая на вопрос подписчицы в соцсетях. Женщина интересовалась, смогут ли они летом отметить свадьбу сына.

Возможно, откроются детские сады в «красной» зоне. Как подчеркнул глава региона, это будет «не ранее июля». Также не ранее июля разрешат работать аквапаркам в «зеленой» зоне.

Есть шанс, что с июля разрешат небольшие массовые мероприятия. Пока — только одиночные марафоны Фото: Правительство Ленобласти

ВОПРОС - РЕБРОМ

Когда снова откроются МЕГИ?

Напомним, два крупных торговых центра в «красной» зоне разрешили открыть с 15 мая при условии строжайшего соблюдения санитарных норм. Но уже через день после того, как магазины начали работать, их снова закрыли. Проверка показала, что установленные правила нарушаются.

Теперь один из самых частых вопросов, когда «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко» откроют снова. Сейчас там работают только продуктовые, детские, строительные магазины, а также салоны связи и аптеки.

Интересуются даже не покупатели, а сотрудники закрытых магазинов, у которых нет работы - нет зарплаты. В областной администрации снова и снова отвечают, что новая попытка не раньше середины июня.

- Мы обязаны увязывать наши действия с Санкт-Петербургом, - пояснил Александр Дрозденко в одном из своих ответов. - А ИКЕА сама не спешит пока что открываться.

Так что сейчас из крупных торговых центров вблизи Петербурга работает лишь аутлет на Таллинском шоссе (формально он находится на территории Ленобласти. - Прим. ред.).

- Он попал под согласованный объем по площади и имеет отдельные входы с улицы, - уточнили в областной администрации.

Один из самых частых вопросов, когда «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко» откроют снова? Не раньше середины июняФото: Олег ЗОЛОТО

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