Приемная кампания - 2020: все о поступлении в вузы Петербурга

Как бы ни повлиял на нашу жизнь COVID-19, приемной кампании в Северной столице он не помешает. Выпускники школ уже вовсю готовятся к ЕГЭ, надеясь попасть на бюджетные места. А их в этом году больше, чем в прошлом: вузы города готовы принять на очное отделение на бесплатной основе 27 856 абитуриентов.

- Спрос на наше образование высокий, несмотря ни на что. Кроме того, в этом году больше желающих поступить на инженерное дело, технологии и технические науки. Не осталась без внимания и гуманитарная сфера - здесь мы тоже отмечаем рост, - подчеркнул председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

ЗНАКОМСТВО ОНЛАЙН

Традиционные дни открытых дверей в этом году проходят в новом формате. Получается свежо и интересно.

- День открытых дверей мы провели в режиме реального времени, - говорит начальник управления по работе с абитуриентами Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, кандидат технических наук Сергей Иванов. - И в этом, безусловно, есть положительные стороны: университет охватил больше участников, расширил их географию, ведь не у всех есть возможность очно посетить вуз, тем более у абитуриентов из удаленных регионов. Потенциальным студентам представили образовательные программы, правила поступления, внеучебную деятельность, рассказали об условиях проживания. Конечно, они не смогли прогуляться по вузу с экскурсией, но и здесь мы нашли выход. На сайте СПбУТУиЭ можно найти 3D-тур не только по университету, но и по общежитию - учебно-гостиничному комплексу «Пушкинский».

Прогуляться по аудиториям не выходя из дома предлагает и Горный университет. Абитуриенты могут выбрать удобный для себя способ знакомства с будущей альма-матер.

- Начать можно с 3D-тура по вузу. Кроме этого, для абитуриентов и родителей проводятся дистанционные дни открытых дверей университета и отдельных факультетов. В программе - видеоэкскурсия по университету, где есть возможность знакомства с приборно-лабораторной базой факультетов, - рассказывает директор Центра довузовских и специальных программ Горного университета, кандидат технических наук Руслан Бабкин. - Но самый большой интерес у посетителей вызывает рубрика «Вопрос - ответ», где в режиме онлайн-конференции на вопросы отвечают сотрудники приемной комиссии и представители факультетов.

Виртуальные встречи с будущими студентами затруднений у петербургских вузов не вызвали - технологии работы онлайн в Северной столице активно развивались и до пандемии.

- Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики начал работу в сфере дистанционного обучения одним из первых на Северо-Западе России. Институт электронного обучения существует у нас уже более двадцати лет. Поэтому мы сравнительно легко приспособились к переводу студентов на онлайн-обучение, - говорит Сергей Иванов. - Теперь и абитуриентов приглашаем к нам онлайн, чтобы они своими глазами увидели, как мы готовим специалистов в сфере экономики, менеджмента, юриспруденции, государственного и муниципального управления, лингвистики, рекламы и PR и других. А формы обратной связи на сайте вуза и в соцсетях работают уже несколько лет. Мы максимально открыты.

Что касается абитуриентов, то они с дистанционными технологиями тоже хорошо знакомы и активно пользуются такими сервисами. Хотя многим все равно очень хотелось бы побывать в вузе лично - заглянуть в аудитории, прогуляться по коридорам университета и познакомиться с будущими сокурсниками.

- Такова психология - людям спокойнее, когда они лично поговорили с представителем вуза, задали ему все волнующие вопросы и лично подписали необходимые документы, - считает заведующий кафедрой «Экономика и финансы» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук, доцент Юрий Путихин. - Абитуриенты и их родители в первую очередь беспокоятся, хватит ли им суммы набранных на ЕГЭ баллов для поступления на бюджетное место. Будущие студенты волнуются, какие дисциплины им предстоит изучать, где они будут проходить практику, как будут трудоустраиваться после получения диплома. Также немаловажными для них являются вопросы бытового характера: как добираться на учебу? По каким адресам будут проходить занятия? Есть ли в вузе столовая? Какая внеучебная деятельность ведется? И многое другое. Для иногородних и иностранных абитуриентов очень актуален вопрос наличия общежития и возможности получить в нем место.

КАК ЕГЭ ПОВЛИЯЕТ НА СРОКИ

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в 2020 году переносили дважды. Но сроки проведения приемной кампании решили из-за этого не сдвигать. Поэтому поступление в вузы стартует до окончания основного этапа ЕГЭ - это главная особенность этого года.

- С 15 июня начинается прием документов для поступающих на программы среднего профессионального образования, с 20 июня - высшего образования, - поясняет Юрий Путихин. - Но в связи с переносом сроков сдачи единого государственного экзамена вузам необходимо продлевать сроки приема документов и, следовательно, переносить процесс зачисления на более поздний срок.

Так что окончание приема документов и сроки зачисления в вузы будут зависеть от дат официальной публикации результатов единого государственного экзамена. А вот сдвигать начало учебного года не планируется.

- Мы надеемся, что, несмотря на все сложности, с которыми столкнулись абитуриенты в этом году, учебный год начнется вовремя, - продолжает Юрий Путихин. - Мы не должны лишать нынешних первокурсников такого важного для них праздника - Дня знаний. Для поступивших в 2020-м студентов начало учебного года является переходом на новый жизненный этап.

ДОКУМЕНТЫ - ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

В 2020 году документы у абитуриентов будут принимать только в электронном виде - отправлять их по почте и приносить оригиналы в университет не нужно. Как и раньше, есть возможность подать документы в пять вузов , в каждом вузе не более чем на три направления подготовки/специальности.

- Необходимо отдельно отметить, что для зачисления в вуз в 2020 году не нужно представлять оригинал документа об образовании. Достаточно прислать заявление о согласии на зачисление в электронной форме. В нем абитуриент обязуется в течение первого года обучения представить оригинал документа об образовании, - говорит ответственный секретарь Приемной комиссии Горного университета, кандидат технических наук Денис Пеленев.

Подать заявление о приеме в вуз и другие необходимые документы можно двумя способами: через информационные системы университетов или через сервис «Поступление в вуз онлайн».

- Абитуриент может воспользоваться электронной информационной системой вуза - она будет доступна на официальном сайте приемной комиссии в сроки проведения приема. Кроме того, абитуриент может подать заявление через суперсервис «Поступление в вуз онлайн», который создан на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Но нужно иметь в виду, что подача документов через этот сервис только в том случае, если образовательная организация, в которую подает заявление абитуриент, имеет право использования данного сервиса, - добавляет Денис Пеленев.

Но самую актуальную информацию о поступлении лучше искать в правилах приема - они должны быть опубликованы на сайте каждого вуза.

К УДАЛЕНКЕ ГОТОВЫ

Еще одно важное изменение: если абитуриентам для поступления в вуз кроме ЕГЭ нужно сдавать еще какие-то экзамены, делать это они должны удаленно. Поэтому университеты активно отрабатывают дистанционные технологии.

- Поступающим в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики необходимо будет зарегистрироваться в личном кабинете. Но такая практика приема для университета не нова. Еще в прошлом году у абитуриентов была возможность подавать заявление на поступление через личный кабинет, поэтому система отработана, - говорит Сергей Иванов. - Однако в 2020 году университет расширил свои возможности. Во-первых, вступительные испытания будут проходить дистанционно. Во-вторых, документы в электронном виде могут подавать и иностранные граждане. Раньше такой возможности у ребят не было. И, наконец, филиалы нашего университета в этом году будут перенимать опыт сотрудников головного вуза в области проведения приема абитуриентов в дистанционном режиме. Это новый шаг для всех нас.

О чем еще важно знать абитуриентам? Университеты не будут зачислять поступающих, пока все желающие не сдадут ЕГЭ. Если в связи с пандемией или по другим причинам выпускники не смогут сдать единый госэкзамен в основные сроки, тогда будут задействованы резервные дни в августе. Только после этого будет проводиться зачисление новоиспеченных студентов. Делать это вузам придется в сжатые сроки, но порядок останется тем же. Первым приказом зачисляются те, кто имеет льготы, квоты и другие преимущества, затем абитуриенты на 80 процентов бюджетных мест, в последнюю очередь - на оставшиеся 20 процентов мест. Таким образом, зачисление в вузы должно состояться в конце августа.

Тех, кто собирается учиться на платной основе, ждет приятный сюрприз - скорее всего, стоимость обучения останется прежней. Об этом сообщил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов. Также он отметил, что с начала мая в России запущен проект по трудоустройству студентов на базе вузов. Петербург вошел в пятерку пилотных регионов.

- Речь идет о пяти тысячах студентов, которые с первых чисел мая работают в вузах, - пояснил Демидов. - Их труд оплачивается федеральными деньгами. Это, безусловно, очень важная мера поддержки для молодых людей.