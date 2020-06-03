2020-06-03T12:35:23+03:00
Происшествия

Курил в постели: Пациент Боткинской больницы погиб на пожаре, который сам устроил

Пожар в инфекционном отделении Боткинской больницы в Санкт-Петербурге, где находились 274 пациента, начался рано утром 3 июня 2020 года
Роман ЛЯЛИН
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Пожар произошел в Боткинской больнице на МиргородскойПожар произошел в Боткинской больнице на МиргородскойФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге ранним утром 3 июня 2020 года загорелось одно из отделений Боткинской больницы. Пожар произошел в здании на улице Миргородской на 1 площадке, где в этот момент были 274 пациента. Среди них - 51 лежачий.

- Возгорание произошло в 05:50 утра на втором этаже четырехэтажного корпуса, в боксе номер 11 (инфекционный гепатит), - сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Вспыхнули постельные принадлежности и другие вещи на площади пять квадратных метров.

В пожаре в Боткинской больнице погиб 39-летний пациент. Мужчина отравился угарным газом. По предварительной версии, он курил прямо в кровати.

К слову, мужчина не был болен коронавирусом. В его отделении лежат люди с гепатитом. Другие пациенты не пострадали.

Почему пациент позволил себе курить прямо в палате, будут разбираться силовики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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