Один человек погиб при пожаре в Боткинской больнице Санкт-Петербурга

Смертельный пожар произошел утром 3 июня в старом корпусе Боткинской больницы Санкт-Петербурга. ЧП случилось в инфекционном отделении на Миргородской улице. Один человек в результате происшествия погиб.

- 3 июня в 07:30 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Миргородская улица, дом 3 (Боткинская больница, первая площадка), - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

По прибытии пожарными было установлено, что в 05:50 утра На втором этаже 4-этажного больничного корпуса, в боксе, где лежат больные с инфекционным гепатитом, произошло возгорание постельных принадлежностей.

С кровати пламя перекинулось на стены палаты и мебель. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров. Персонал больницы сам потушил огонь, однако пациент - мужчина 1981 года рождения, надышался угарным газом и умер.

По предварительным данным, погибший курил в постели прямо в палате.

Всего в корпусе Боткинской больницы, где произошло ЧП, на момент пожара находилось 274 пациента. В том числе 51 лежачий, а также 87 человек персонала. Никто из них не пострадал, эвакуация не проводилась

Сейчас на месте происшествия работают пожарные дознаватели.