И в 50 можно заняться бизнесом: Как в Ленобласти молодые мамы и люди старшего возраста осваивают новые профессии

В Ленинградской области мамы с детьми-дошколятами и жители старше 50 лет могут бесплатно получить новую профессию, востребованную среди местных работодателей. С начала 2020 года такой возможностью воспользовалось более 500 человек. Рассказываем, как организован процесс обучения и какие знания можно получить по программам биржи труда, организованным в рамках нацпроекта «Демография».

«УКЛАДЫВАЛА РЕБЕНКА СПАТЬ И ЗАНИМАЛАСЬ»

Жительница Гатчины Оксана Келарь на своем опыте поняла, насколько образовательные проекты необходимы молодым мам. В университете женщина получила высшее образование по направлению «социальный педагог-психолог», а затем в 2011 году устроилась на работу в детский сад. Следующие несколько лет Оксана посвятила тому, что ухаживала за ребятишками и занималась с ними, пока их родители были на работе. В 2015-м женщина узнала, что вскоре у нее появится малыш.

- Пока я была в декрете, вышло новое постановление. Из-за него я не могла продолжать работать, так как теперь необходимо получить дошкольное образование. Мои коллеги пошли на переобучение, а мне биржа труда предложила отучиться бесплатно, - поделилась с «Комсомолкой» Оксана. - Ребенку тогда был год с небольшим. Я укладывала его спать, а сама занималась. Изучать лекции и выполнять задания можно было в любое время, и это очень удобно.

Оксана Келарь на своем опыте поняла, насколько образовательные проекты необходимы молодым мам.Фото: Личный архив

Спустя четыре месяца женщина получила диплом и смогла без проблем вернуться на любимую работу. Однако на этом не остановилась. Через два года женщина вновь воспользовалась возможностью, предоставленной правительством Ленобласти, только теперь уже в рамках программы нацпроекта.

- Я выбрала направление «управление организациями», - рассказала Оксана. - Подумала, что это может пригодиться мне в будущем. Например, если захочу стать методистом.

«ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ УВЕРЕННЕЕ»

Всего в 2020 году участницами программы решили стать 376 женщин с детьми дошкольного возраста. Кто-то захотел повысить квалификацию в уже имеющейся профессии, а кто-то - освоить новую специальность.

- 70 женщин, имеющих детей до семи лет, уже успешно завершили обучение, - уточнили в пресс-службе правительства Ленобласти. - Учащиеся получают знания, которые позволят им чувствовать себя уверенно, вернувшись на рынок труда после периода ухода за ребенком. Обучение бесплатное и проводится по наиболее востребованным в регионе профессиям. Многие образовательные программы сейчас идут дистанционно.

Комитет по труду и занятости предложил жительницам Ленобласти образовательные программы на любой вкус: делопроизводство на ПК, педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых, бухгалтер, парикмахер, повар, помощник воспитателя, складской учет на ПК, социальный работник и другие. Как говорится, все работы хороши!

С начала года на обучение молодых мам регион потратил 2,54 млн рублей. Из них 1,7 млн рублей - федеральный бюджет.

УЧИТЬСЯ НЕ ПОЗДНО

Еще одна категория граждан, которая активно открывает для себя новые возможности, - жители Ленобласти старше 50 лет. Они не сидят сложа руки, а заинтересованы в самосовершенствовании. И регион их в этом поддерживает. Так, в этом году к обучению присоединились 309 граждан старшего поколения, а заветную корочку получил 131 человек.

Для себя они могли выбрать одно из 19 направлений: тракторист, охранник, бухгалтер, делопроизводитель на ПК, повар, менеджер по управлению персоналом, руководитель малого и среднего бизнеса. В период обучения незанятых и не получающих пенсию поддерживает регион. Им выплачивается стипендия в размере МРОТ.

С начала 2020 года на это направление было израсходовано 1,33 млн рублей, из них 893 тыс. рублей - из федерального бюджета, а 440 тыс. рублей - из средств региона.

НА ЗАМЕТКУ

В этом году набор на обучение мам дошколят и людей предпенсионного возраста завершен. Новый набор состоится в следующем году. При этом продолжается прием заявок на обучение от безработных, стоящих на учете на бирже труда.

А ЧТО ЕЩЕ?

На реализацию нацпроекта «Демография» в Ленобласти заложено 4,1 млрд рублей. С начала года регион уже освоил 1,2 млрд рублей. Помимо переобучения, эти средства расходуются на выплаты семьям при рождении детей, на создание дополнительных мест для детей до трех лет в образовательных учреждениях, а также поддержку людей старшего поколения. Для сравнения: в прошлом году на данный проект было затрачено 2,4 млрд рублей.

ВАЖНО!

В 2020 году на территории Ленинградской области реализуется 11 национальных проектов социально-экономической направленности. В их числе «Жилье и городская среда», «Безопасность и качественные автодороги», «Здравоохранение», «Экология» и другие. На их воплощение выделено свыше 15 млрд рублей - это на 36,9 процента больше, чем в 2019 году. Пандемия коронавируса на планы региона не повлияла.

ВОПРОС ДНЯ

Молодым мамам и людям предпенсионного возраста сейчас дают возможность освоить новую профессию. В связи с этим мы спросили: А чему бы вы хотели научиться?

Валентин БЕЛОУСОВ, директор Выборгского объединенного музея-заповедника:

- Я бы хотел усовершенствоваться в своей профессии. Особенно получить больше знаний, связанных с правовой основой деятельности государственных учреждений. Или, говоря простыми словами, укрепить свои юридические знания, потому что все чаще и чаще приходится сталкиваться с правовыми аспектами работы, задаваться вопросом правомерности действий: а правильно ли сделать так или лучше по-другому? Не хватает подготовки правового характера.

Учиться никогда не поздно.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Михаил БОЯРСКИЙ, народный артист РСФСР:

- Я доволен тем, что имею. Никакой другой профессии не хотел бы, для новых навыков тоже нет желания.

Елена ЛЮБУШКИНА, глава администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области:

- Чему-нибудь, связанному с IT-технологиями. Без этого дальше жить невозможно: времена требуют новых технологий, их применения, знания, понимания. Необязательно, конечно, становиться программистом, но развиваться в этой сфере мне лично хотелось бы. Например, пройти курсы повышения квалификации или получить дополнительное образование. Считаю, что для современной жизни это просто необходимо.

Юлия МИХАЛЬЧИК, певица, композитор, призер проекта «Фабрика звезд - 3»:

- Мне всегда было близко лечить людей. Поэтому, наверное, это была бы профессия медицинского работника. Не знаю, в какой уж именно области я бы стала доктором, но хотелось бы. Мне легко это дается. Я неплохо знакома со многими препаратами в силу лечения семьи и ребенка, порой даже рекомендации могу дать. И мне это нравится.

Михаил ШКОНДА, президент Ассоциации фермеров Ленинградской области:

- Два моих высших образования никак не связаны с тем, что я делаю сейчас. Можно сказать, что я уже сменил профессию кардинально. И не жалею. Считаю, что земледелием никогда не поздно начать заниматься. Да и учиться чему-то новому тоже. Считаю, что еще очень полезны были бы знания в психологии, воспитании, правилах общения. Это нужно всем и в любой сфере.