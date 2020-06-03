Ленобласть нашла работу для тех, кто остался без зарплаты из-за коронавируса

ЗАТО С ЗАРПЛАТОЙ

– Раньше я работал сантехником, зарабатывал около 60 000 в месяц, но неофициально. А потом – коронавирус. Месяц просидел без работы, ничего не мог найти, – рассказывает Владислав из Всеволожска, собирая мусор вдоль дороги. – Теперь я здесь. Платить обещают 22 600 в месяц плюс премия, если без косяков. Зато официально. Работа не тяжелая, бывало и посложнее. Скорее, неприятная. Но любой труд – он не постыдный.

В бригаде Владислава 30 человек. Одни – профессионалы Дорожного ремонтно-строительного управления № 1 с многолетним стажем, другие, как и он, стали дорожниками несколько дней назад.

Работники косят траву вдоль дорог, собирают мусор, чистят и красят остановкиФото: Олег ЗОЛОТО

– Мы трое – друзья детства, – рассказывает 19-летний студент Александр, указывая на двоих напарников, красящих автобусную остановку. – Сестра одного из них рассказала нам о возможности подработать на общественных работах. Мы подумали и решили: почему нет? Тем более что сейчас с вакансиями туго.

Дорожная отрасль стала первой, куда начали устраивать ленинградцев, потерявших работу или оставшихся без нее временно из-за пандемии. Работники вырубают кусты и косят траву вдоль дорог, собирают брошенный на обочину мусор, чистят и красят дорожные знаки, бордюры и остановки.

Дорожники готовы предоставить работу для 1900 человекФото: Олег ЗОЛОТО

– Квалификация неважна: на работы, связанные с опасностью для здоровья и жизни, мы таких людей не направляем, механику им в руки не даем, а для уборки и покраски образование не нужно, – объясняет глава Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов. – Главное – желание поработать и заработать.

ДВА МРОТ В МЕСЯЦ

Программа общественных работ стала поддержкой ленинградцев в нелегкое время и одновременно инвестицией в развитие предприятий, ведь все зарплаты выплачивают за счет субсидий из регионального бюджета. По сути, для самого работодателя такой работник ничего не стоит. Условия и в дорожной, и в других отраслях, участвующих в программе, одни: график – пятидневка, восемь часов в день, зарплата вместе с премией – два МРОТ, 24 260 рублей.

Зарплата вместе с премией – два МРОТ, 24 260 рублейФото: Олег ЗОЛОТО

– Программа рассчитана на устройство 1100 человек до 31 августа. Участвовать могут только жители Ленобласти, вставшие на биржу труда, – рассказывает директор Центра занятости населения Андрей Слюньков. – Предприятия, которые хотят привлечь работников, подают в комитет по труду и занятости документы на получение субсидий на конкурсной основе. Ограничения, сколько одно предприятие может попросить работников, нет. Единственное, что важно, – обеспечить фронт работ.

Дорожники готовы предоставить работу для 1900 человек. Пока в каждом районе соберут по бригаде из 10-15 работников, а в перспективе готовы принять по 100 помощников на район. Первым делом разберутся с замусоренными обочинами Всеволожского района.

НА ВСЕХ ХВАТИТ

Первая общественная бригада уже вышла на тропы заказника «Колтушские высоты».

– Должность у нас одна – разнорабочий, – рассказывает, стоя на берегу заповедного озера, начальник отдела особо охраняемых природных территорий комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор Стулов. – Перед началом работы, которая идет под руководством инспектора заказника, провели инструктаж – и вперед: расчищать дорожки и тропинки, обновлять аншлаги и информационные щиты, расставлять указатели, делать дуплянки для водоплавающих птиц, собирать мусор. Физическая подготовка приветствуется, чтобы легко было перемещать бревна. Но если форма не позволяет – вручаем грабли и краску.

Первым делом в заказниках разберутся с заваламиФото: Олег ЗОЛОТО

Обычно все эти работы выполняют сами сотрудники заказника и волонтеры. В этом году отказываться от запланированных госконтрактов и визитов волонтерских объединений не планируют: вместе с общественными работниками смогут сделать больше – и заповедные леса Ленобласти станут еще краше.

– Вот типичная пешеходная тропа, заваленная деревьями, – проводит экскурсию Федор Стулов. – Деревья надо распилить и сложить недалеко от места, где они упали, – так для особо охраняемых природных территорий предписано законом. Завалов в заказнике «Колтушские высоты» столько, что работы хватит на месяц-полтора.

В НАЧАЛЕ ПУТИ

Второй тип важных работ, которые доверят «лесному патрулю», – маркировка маршрутов. В ход пустят краску, сигнальные ленты и даже QR-коды, по которым можно будет получить всю информацию о маршруте.

– В стране нет единой маркировки туристических маршрутов, и это проблема, – добавляет Стулов. – К августу мы собираемся разработать единый стандарт для Ленобласти. Логичный, полный и основанный на лучшей мировой практике – мы изучаем австрийскую и финскую методики маркировки.

Скоро на маршрутах начнет появляться не шуточная, а вполне себе серьезная маркировкаФото: Олег ЗОЛОТО

Один из экспертов в составлении стандарта маркировки – чемпион СССР по туризму, член Альпийского союза Юрий Виноградов. Бороздя «Колтушские высоты» скандинавской ходьбой, он объясняет, что в отличие от России в Австрии и Германии туристические тропы – национальное достояние, которое содержат за счет муниципалитетов, общественных организаций и инвесторов. Вот почему каждый ходовой день в Европе турист может закончить в цивилизованном приюте, не таща на себе примус, палатку и сухпаек.

– Маркировка Ленобласти станет первой нормальной в стране, соответствующей международным стандартам, – поясняет Виноградов. – Мы только в начале пути: маркируем небольшие маршруты. И то, как умеем, – в сплошную сеть они не сложились.

Главная беда заказников и заповедников – мусор, оставленный отдыхающимиФото: Олег ЗОЛОТО

От помощи общественных работников не откажутся и другие заказники Ленобласти. Всего в 47-м регионе около полусотни особо охраняемых природных территорий, и у каждой есть свои проблемы. Особо нуждаются в расчистке и уборке, помимо «Колтушских высот», «Токсовские высоты», Коккоревский заказник, «Раковые озера», «Гряда Вярямянселькя», заказники «Лебяжий» и «Котельский». Они притягивают множество посетителей своей красотой, но люди оставляют после себя мусор и разруху. В ближайшие полмесяца на работу в леса Ленобласти выйдет еще около 10 бригад.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

17 500 жителей Ленобласти зарегистрированы как безработные.

23 000 человек обратились в Центр занятости с начала марта.

29 000 обращений было зарегистрировано за весь 2019 год.

КСТАТИ:

Дорожная сфера далеко не единственная, где есть места. Будут также общественные работы в сфере ЖКХ, социальных услуг, необходима помощь пожилым, а также приведение в порядок территорий поселений и городов.

КОНКРЕТНО:

Горячая линия биржи труда Ленинградской области: 8-800-350-47-47.

Интерактивный портал: czn47.ru.

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