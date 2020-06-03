2020-06-03T13:24:20+03:00
Общество

Голосование за поправки в Конституцию в Ленобласти: надежно, честно, безопасно

В Общественной палате региона рассказали, как готовится общественное наблюдение на участках для голосования
Сергей ВОЛЧКОВ
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В этот раз жители России сами могут предложить свои кандидатуры в качестве наблюдателей.В этот раз жители России сами могут предложить свои кандидатуры в качестве наблюдателей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Уже совсем скоро, менее чем через месяц, состоится Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Глобальный процесс охватит все регионы, города и поселки. Готовиться к нему уже начали, в частности, в Ленинградской области. В минувшую пятницу, 29 мая, прошла онлайн-конференция, на которой ученые, представители некоммерческих организаций, промышленники и политики обсудили актуальные вопросы подготовки и четче наметили ее курс.

Задавал тон беседы заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев. Так, по его словам, важными принципами будущего голосования, ответственность за соблюдение которых лежит в том числе и на плечах общественников, должны быть открытость и гласность.

- При Общественной палате Ленобласти существует развитой институт наблюдателей, - констатировал Журавлев. - Количество подготовленных наблюдателей у нас доходит до 3000 при числе избирательных участков немногим меньше 1000.

В этот раз, учитывая ситуацию, обучение организовано в дистанционном режиме Общественной палатой Российской Федерации. На качестве подготовки это никак не сказалось - Ленинградская область вновь готова обеспечить на предстоящем голосовании предельно честное, внимательное и скрупулезное общественное наблюдение. Так, под эгидой Общественной палаты к подготовке волонтерских корпусов подключаются в ЛГУ имени Пушкина, региональном центре волонтерского движения и Центре поддержки общественных инициатив.

Участники обсуждения также отметили некоторые особенности, присущие будущему голосованию. Так, к примеру, по словам члена Совета при Президенте РФ по правам человека и развитию институтов гражданского общества Александра Брода, в этот раз жители России сами могут предложить свои кандидатуры в качестве наблюдателей. А количество самих наблюдателей на избирательных участках никак не ограниченно. Все это вкупе с качеством подготовки позволит сделать процесс предельно прозрачным, а результаты - честными и достоверными.

Особое внимание в процессе встречи было уделено влиянию на работу общественных наблюдателей ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

- Необходимо принять определенные меры, чтобы голосование в условиях пандемии прошло без вреда для жизни и здоровья наших граждан, - констатировал Владимир Журавлев. - В настоящее время этот вопрос прорабатывается на региональном уровне, в том числе избирательной комиссией Ленинградской области и Общественной палатой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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