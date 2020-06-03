Льготная ипотека под 6,5%: кому дадут и что важно знать

В чем отличие?

Программа отличается тем, что доступна каждому жителю страны: гражданство РФ - обязательное требование. Кроме этого, прописан размер первоначального взноса - от 20 процентов стоимости жилья, срок кредитования - 20 лет и максимальная сумма займа. Так, на покупку жилья в Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области можно получить до 8 млн рублей, в других регионах страны - до 3 млн.

Банковская система подключилась к программе льготной ипотеки практически молниеносно. Не помешал даже режим самоизоляции.

- Сбербанк начал принимать заявки на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4 процента еще 21 апреля. Сейчас минимальная ставка еще ниже, - говорит директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Вячеслав Лебедев.

Новую программу ипотеки с господдержкой можно дополнить и другими доступными льготами.

- При оформлении ипотеки с льготной ставкой возможно одновременное использование других видов государственной поддержки - материнского капитала, региональных субсидий, - говорит руководитель направления партнерского канала Северо-Западного регионального центра по розничному бизнесу Ак Барс Банка Татьяна Оруджова.

Кому это интересно?

Всем, кто планировал покупку жилья, но не решался из-за колебания курса валют.

- Люди интересуются условиями по кредиту, требованиями к жилью. По сути, льготная ставка приравняла платеж по ипотеке к цене аренды съемной квартиры. Это побуждает людей приобретать собственное жилье, - отмечает Татьяна Оруджова. - Льготную ипотеку можно оформить до 1 ноября 2020 года, при этом сниженная ставка будет действовать на весь срок кредита.

- Рекордно низкая ставка вкупе с ограниченным сроком действия льгот работает как весомый аргумент за более быстрое принятие решения о покупке квартиры, - подтверждает генеральный директор агентства недвижимости ГК КВС Анжелика Альшаева. - У нас количество обращений с конца апреля выросло на 15-20 процентов. А те клиенты, которые уже выходили на сделку, благодаря снижению ставки смогли позволить себе жилье большей площади при сохранении комфортных ежемесячных платежей.

Может ли ставка стать еще ниже?

Да, это вполне реально. Например, в Сбербанке оформить ипотеку с гос- поддержкой на покупку жилья в новостройке сейчас можно по ставке от 6,1 процента годовых (подробные условия можно уточнить на сайте), а семьям с детьми - от 4,7 процента.

Акции для будущих новоселов действуют и в других банках Петербурга. К примеру, Ак Барс Банк предлагает оформить льготную ипотеку под 6,2 процента. Такие условия действуют при присоединении к программе коллективного страхования. И это еще не все.

- Можно взять ипотеку с господдержкой для семей с детьми по ставке от 4,9 процента. Для этого в семье должно быть двое детей, один из них - не старше 2018 года рождения либо ребенок-инвалид, - добавляет Татьяна Оруджова.

Уменьшить процент помогут и современные технологии. Так, в Сбербанке использование сервиса «Электронная регистрация» снижает ставку (в том числе и по семейной ипотеке) на 0,3 процента. Эта акция проходит до 30 июня 2020 года.

- В текущих условиях на первое место при проведении сделок выходит безопасность и забота о здоровье людей. Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в режиме онлайн без посещения многофункционального центра и Росреестра. Зарегистрированные документы можно получить в личном кабинете DomClick.ru, - говорит Вячеслав Лебедев. - Этот сервис и так пользовался спросом, а сейчас он дает дополнительные выгоды клиенту в виде дисконта на ипотечную ставку, что в долгосрочной перспективе выливается в значительную экономию бюджета.

Снизить льготную ставку по ипотеке помогают и совместные программы банков и застройщиков.

- С мая мы вместе с банком ВТБ по ряду объектов запустили дополнительное субсидирование льготной ипотеки, снизив ставку до 0,5 процента годовых в первый год кредитования, 6,5 процента годовых в дальнейшем. Это позволяет значительно уменьшить ежемесячный платеж в течение 12 месяцев, пока люди не вернутся к стандартному режиму работы и жизни. Остальную часть выплаты процентов по кредиту в это время берет на себя застройщик, - добавляет Анжелика Альшаева.

Впрочем, сами по себе низкие ставки - еще не гарантия бума новоселий в Петербурге.

- Какая бы цифра ни стояла перед знаком процента, кардинально на рынок это не повлияет, если платежеспособность населения не восстановится. Поэтому речь должна идти в первую очередь о стимулировании спроса и о возможностях самих клиентов, - считает заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин. - С одной стороны, условия ипотеки сегодня привлекательные, с другой - люди перешли в режим ожидания, они не знают, что будет с их доходами, поэтому очень важно стимулировать платежеспособный спрос в целом. Будет правильно, если государство начнет активно поддерживать все отрасли и всех граждан нашей страны. Если найдутся эффективные рычаги для поддержания экономики, выиграем мы все.

Взять льготную ипотеку могут все, кто хочет улучшить жилищные условия, независимо от возраста, семейного положения и количества детей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Что можно купить?

Ипотеку под 6,5 процента годовых дадут только на покупку нового жилья.

- Это должна быть квартира или таунхаус, на нежилые помещения кредит не дадут. Недвижимость может находиться в строящемся или сданном доме. Главное, чтобы это было жилье от застройщика, - объясняет Татьяна Оруджова.

Можно увеличить срок кредита?

Денег по программе ипотеки с господдержкой дадут в пределах установленного лимита, не больше. А вот «растянуть» срок выплат вполне реально.

- Стандартный срок кредитования 20 лет, но Ак Барс Банк предлагает максимальный срок кредита по данной программе до 30 лет. Если совсем недавно ипотеку брали в среднем на 7-9 лет, то теперь на 20 лет и более, что делает более комфортным ежемесячный платеж для семьи. Заявление и пакет документов можно подать онлайн через сайт без визита в офис, - говорит Татьяна Оруджова.

Как оформить дистанционно?

Сейчас практически во всех банках подавать документы можно онлайн, и заемщики это быстро оценили.

- Программы господдержки ипотечного кредитования очень важны, но не менее важно, чтобы в процессе их реализации безопасности и удобству клиента уделялось максимальное внимание, - говорит Вячеслав Лебедев. - Клиенты Сбербанка давно могут оформить ипотеку дистанционно - на сайте DomClick.ru или в мобильном приложении. Приехать в банк нужно только один раз для подписания ипотечного договора. Однако в сложившейся ситуации мы нашли решение и для тех, у кого выезд в офис затруднен по каким-либо причинам: в этом случае наши сотрудники сами приедут домой к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи и подписания документов. Естественно, с соблюдением всех мер безопасности для здоровья. Это бесплатная услуга, она работает для сделок с новостройками.

В каком банке?

Банк можно выбрать любой в зависимости от того, устраивают вас условия кредитования или нет и есть ли у банка подходящая именно вам программа. Например, военная ипотека есть не в каждом банке. Сбербанк с 18 мая снизил ставки по ипотеке для военнослужащих до 8,4 процента годовых, а максимальная сумма такого кредита увеличена до 2 788 000 рублей.

Но бывает и так, что ипотека уже оформлена, заемщик ее исправно погашает и вдруг понимает, что в другом банке условия кредитования лучше. В этом случае ипотеку можно рефинансировать. Так, с 25 мая Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,5 процента - теперь перекредитоваться там можно по ставке от 8,5 процента годовых.

- Кроме ипотеки, можно рефинансировать потребительские кредиты других банков и задолженность по кредитной карте, - добавил Вячеслав Лебедев.