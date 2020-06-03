Регион плодородия: Что посадили в Ленобласти в 2020 году

Второй месяц в 47-м регионе идет весенняя посевная. Из-за, а точнее, благодаря аномально теплой зиме она стартовала в начале апреля - на десять дней раньше обычно.

В этом году на сельское хозяйство в Ленинградской области выделили более 2 миллиардов рублей, закупили семена и удобрения, подготовили технику к весне.

- Мы увеличили поддержку по мелиорации в два раза, цифра - порядка 630 миллионов, - рассказывал в начале апреля заместитель председателя правительства Ленинградской области, глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу (АПК) Олег Малащенко. - В этом году мы смогли дополнительно выдать субсидии стимулирующего характера: на растениеводство - порядка 80 миллионов, на производство молока - 300 миллионов.

Посев яровых - однолетних культур - традиционно начался с Лужского, самого южного района. Там в весеннем севе приняли участие 11 предприятий и 9 хозяйств района. Следом стали подключаться остальные районы, а в начале мая сельхозпредприятия области начали посадку картофеля. Здесь «пионером» стал Ломоносовский район.

- Первые в этом году 5 гектаров посадили растениеводы акционерного общества «Победа», - уточнили в пресс-службе АПК. - Всего для посевной нынешнего года в регионе заготовили 13,9 тонны семенного картофеля.

В областной администрации еще раз подчеркивают: эпидемиологическая ситуация в Ленобласти на ход посевной кампании не повлияла. Материалы, удобрения, запасные части для техники, люди, в конце концов, - всего у предприятий региона было в достатке. К концу мая здесь уже подводят итоги: сев зерновых полностью завершен.

- Этой весной площадь под весенний сев пшеницы, ячменя, овса увеличили почти на 2,5 тысячи гектаров, - рассказывают в профильном комитете. - Теперь она составляет 33 тысячи.

Областные власти поддерживают фермеров Фото: Правительство Ленобласти

КСТАТИ

На днях на заседании правительства Олег Малащенко говорил о задачах на ближайшее будущее и подчеркнул: основная - это ввод земель в оборот. Есть и еще одна, международного масштаба - все же провести чемпионат мира по пахоте. Из-за пандемии его пришлось перенести на следующий год.

КОНКРЕТНО

Что посадили в Ленобласти

- Зерновые культуры - пшеницу, ячмень, овес, и т. д.

- Многолетние и однолетние (силосные) травы - кормовые культуры.

- Кукурузу.

- Рапс.

- Картофель.

- Овощи, в том числе капусту, свеклу, кабачки, морковь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сельское хозяйство в целом может стать одной из основных отраслей, которая активирует хозяйственную деятельность в области. Об этом говорили на заседании областного правительства в ходе обсуждения мер по восстановлению экономики.

- Нам удалось без сбоя провести посевную - полевые работы практически завершены, начать заготовку кормов, - отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. - Сохранить гранты и субсидии для агропромышленного комплекса, в том числе малого сельского бизнеса. Пора подумать о будущем - как дополнительно поддержать развитие сельского хозяйства.

В областной администрации напомнили, что с начала года сельхозпроизводители уже получили 2,5 миллиарда рублей - на полмиллиарда больше, чем в прошлом году. Это позволило не только сохранить штатный режим работы, но и не отказаться от инвестиционных проектов. В частности, сейчас в области готовятся к открытию предприятие по производству компоста для шампиньонов, современный свинокомплекс, начинается строительство сыродельного завода и молочно-товарного комплекса.

ЗНАЙ НАШИХ!

По итогам 2019 года регион занимает: 1-е место - по производству яиц, 1-е место - по молочной продуктивности коров, 2-е место - по поголовью птицы, 3-е место - по выращиванию форели, 5-е место - по производству мяса птицы в сельхозорганизациях, 7-е место - по производству молока в сельхозорганизациях.