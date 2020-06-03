«Заразилась почти вся семья»: глава комитета по соцполитике Санкт-Петербурга рассказал, как подхватил коронавирус

Коронавирус не щадит никого — ни рядовых граждан, ни чиновников. Так, несколько дней назад с инфекцией COVID-19 слег глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. Под удар его подставил напряженный рабочий график: эпидемия-не эпидемия, а всю работу в онлайн не переведешь. Об этом сам Александр Николаевич сегодня, 3 июня, рассказал «Комсомолке».

- Мне в какой-то степени повезло, - признался глава комитета. - С женой я не виделся уже очень давно — она уехала на дачу, как только началась эпидемия. А у дочери и ее мужа у самих недавно диагностировали коронавирус. Так что мы сейчас живем вместе, и я могу не опасаться, что заражу их — они и так уже болеют. Можно сказать, почти вся семья заразилась.

По счастью, госпитализации Александр Ржаненков избежал и сейчас лечится дома.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Александра Ржаненкова, в последнее время он начал все чаще замечать, что в его окружении выявляют носителей SARS-CoV-2 — даже водитель в какой-то момент слег с простудой, подозрительно похожей на коронавирусную инфекцию. Шесть дней назад глава комитета решил на всякий случай сдать тест сам. Анализ показал положительный результат.

- Сейчас я чувствую себя более-менее хорошо, - рассказал наш собеседник. - Держалась небольшая температура, в конце концов она прошла, зато присоединился кашель. В целом — надеюсь на легкое течение болезни.

Больше всего, признается Александр Николаевич, ему сейчас не хватает привычного рабочего ритма: он хоть и по-прежнему работает на удаленке, но сидеть в четырех стенах оказалось совершенно невыносимо.

- Будем надеяться, что все сложится благополучно.

- Выздоравливайте, Александр Николаевич!