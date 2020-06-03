Александр Дрозденко: «Наша задача максимально смягчить потери и дать возможность для выхода из кризиса»

В День российского предпринимательства губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с малым бизнесом региона. За два часа он успел обсудить успехи, проблемы и болевые точки. Из-за коронавируса конференция прошла в режиме онлайн - участники связывались друг с другом с помощью телемоста. На связи были Волховский, Кировский, Тихвинский районы, а также региональные эксперты. Организатором конференции выступил центр «Мой бизнес», созданный на базе Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.

АКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА

Первой и, пожалуй, главной темой встречи стал вызов, который предпринимателям бросила пандемия. Ведь для них особый режим обернулся большими потерями.

- Сегодня все мы ощутили, насколько нам нужен малый бизнес. В обычной жизни мы как-то этого не замечали. Было привычным проснуться утром и пойти в фитнес-клуб, выпить чашку кофе в кафе, а вечером отправиться в кино. Делать нашу жизнь комфортной нам помогало огромное количество людей, - отметил Александр Дрозденко. - В этих непростых условиях наша задача - максимально смягчить потери и дать возможность для выхода из кризиса с соблюдением всех противоэпидемических требований для сохранения здоровья наших жителей.

Это раньше можно было без перчаток, теперь — это обязательное условие.Фото: Олег ЗОЛОТО

НОВЫЙ ОПЫТ

Отдельного внимания заслуживает система «Светофор», введенная на всей территории области. Именно благодаря ей уже 12 мая жители некоторых районов вновь смогли подстричься в парикмахерской или посмотреть фильм в кинотеатре.

- Сейчас мы не наблюдаем массового закрытия предприятий, и даже те, кто еще не начал работу полноценно, ищут различные формы для развития - переходят в онлайн, работают на доставку, - сказал Александр Дрозденко.

О своем опыте адаптации к новым реалиям рассказала предприниматель из Волховского района Татьяна Скворцова. Она владеет салоном красоты, который вынужденно закрылся еще в конце марта.

- Нам пришлось, как говорится, переобуться на ходу. Мы организовали продажу антисептиков, перчаток и красок для волос онлайн, - поделилась женщина. - Также администрация района организовала акцию «Бережем бизнес». Заключалась она в том, что муниципальные служащие могли приобрести абонементы на услуги в салонах красоты города. Я выполнила условия акции, после чего наш глава Алексей Брицун купил у нас сертификат на двенадцать стрижек.

А в Тихвинском районе успешно перепрофилировалось ателье по пошиву нижнего белья. Фирма начала выпускать медицинские маски. За два месяца - апрель и май - сотрудники произвели более 250 тысяч СИЗ из собственного трикотажного полотна.

- Сначала они создавали многоразовые маски. Спустя три недели предприятие получило регистрационное удостоверение и декларацию соответствия медицинскому изделию. Произошло это при активном содействии правительства Ленобласти, - рассказала руководитель Фонда поддержки предпринимательства Ксения Петрова. - Поэтому уже сегодня ведется производство изделий и их поставка в больницы и аптеки.

В Тихвинском районе ателье по пошиву нижнего белья в период пандемии успешно перепрофилировалось. Фото: Правительство Ленинградской области

Также свои вопросы в чате задавали предприниматели из других районов. Больше всего представителей бизнеса интересовали сроки снятия ограничительных мер для различных отраслей и финансовая поддержка предпринимателей по перечню ОКВЭД. Также спрашивали о возможности для выхода небольших фермерских хозяйств в крупные торговые сети, о проверках бизнеса и туристических перспективах региона будущим летом.

КОНКРЕТНО

Более 300 вопросов от бизнеса поступили в ходе встречи в чат. Все будут проработаны, ответы опубликуют на сайте Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области 813.ru. Трансляция доступна на ютуб-канале Lenoblinvest 47.

Горячая линия для предпринимателей в связи с эпидемиологической ситуацией 8-800-30-20-813.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Чтобы помочь предприятиям восстановиться, в регионе разработали собственные меры поддержки.

Список антикризисных решений:

- снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения с 6% до 1% для наиболее пострадавших отраслей

- уменьшение стоимости патента до 250 рублей

- послабления для арендаторов помещений

- льготные микрозаймы на заработную плату, аренду и коммунальные платежи.

КСТАТИ

Льготы по аренде госимущества расширили. Теперь отсрочку смогут получить социальные некоммерческие организации и предприниматели из других регионов.

Новые изменения внесли в постановление правительства Ленинградской области. Согласно документу отсрочка уплаты арендных платежей за март, апрель и май, а также рассрочка платежей до 31 декабря 2020 года может быть предоставлена не только субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, но и предпринимателям из других регионов. Также этой поддержкой теперь могут воспользоваться социально ориентированные некоммерческие организации - достаточно лишь уведомить арендодателя о предоставлении отсрочки и рассрочки платежей. Льготами можно воспользоваться, если договоры аренды заключены до 13 марта 2020 года - даты введения на территории области режима повышенной готовности.

БУДЬ В КУРСЕ!

Все на рынок. В Ленинградской области разрешили работу открытых торговых площадок.

Еще одни недавние изменения в постановлении правительства касаются рынков. С прошлой среды разрешена работа рынков в первой и второй зонах без ограничения ассортимента. Можно торговать как продуктами, так и непродовольственными товарами. По данным комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, в настоящее время на территории Ленинградской области шесть постоянно действующих розничных рынков в пяти районах региона.

Особое внимание ярмаркам. Они, как правило, организуются на улице на короткий срок. Для них пока есть ограничения. Ярмарки в первой и второй зонах могут продавать только продукты. При этом обязательное условие - использование масок покупателями и продавцами.

В третьей зоне деятельность рынков и ярмарок по-прежнему разрешена без ограничений, но также с обязательным использованием масок.