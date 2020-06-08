Большой футбол поставили на «карантинную» паузу в середине марта 2020 года, сразу после того, как «Зенит» в 22 туре Тинькофф-РПЛ обыграл на своем поле «Урал» со счетом 7:1. До того момента, как станет известно, кто в 2020 году возьмет титул чемпиона страны, оставалось восемь туров.

Долгое время было непонятно, будут доигрывать чемпионат или же объявят победителем того, кто лидировал на момент его приостановки (кстати, это «Зенит»). Но спортивный дух победил: с 19 июня 2020 года игры продолжатся.

Расписание матчей ФК Зенит 2019-20: когда пройдут игры после карантина

Конечно, нынешний график составлен очень плотно. Команды будут играть по два раза в неделю, чтобы успеть закончить сезон к середине июля – в первых числах августа уже необходимо подавать заявки на еврокубки. А ведь еще надо доиграть Кубок России – осталось провести два полуфинала, в одном из которых «Зенит» встретится со «Спартаком», и финал, в котором возможно тоже будет играть петербургский клуб.

Первый матч «Зенита» после карантина пройдет в субботу, 20 июня 2020 года. Игра будет выездной, сине-бело-голубые в гостях встретятся с московским ЦСКА.

Напомним, по достигнутым договоренностям, на стадионы все же пустят зрителей, но не больше 10 процентов от вместимости арены. В Санкт-Петербурге матчи любимой команды таким образом предварительно смогут посетить около 5,5 тысяч человек. Дома «Зениту» осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Сочи» и «Оренбургом». Продажи билетов пока не открыты.

КОНКРЕТНО

23-й тур, 20 июня (суббота), 19:00 - ЦСКА — «Зенит»

24-й тур, 26 июня (пятница), 20:30 - «Зенит» — «Крылья Советов»

25-й тур, 1 июля (среда), 17:30 - «Тамбов» — «Зенит»

26-й тур, 5 июля (воскресенье), 20:30 - «Краснодар» — «Зенит»

27-й тур, 8 июля (среда), 18:00 - «Зенит» — «Сочи»

28-й тур, 11 июля (суббота), 18:30 - «Ахмат» — «Зенит»

29-й тур, 15 июля (среда), 20:30 - «Зенит» — «Оренбург»

Полуфинал Олимп-Кубка России, 18-19 июля (место проведения уточняется)

«Зенит» — «Спартак»

30-й тур, 22 июля (среда), 19:00 - «Ростов» — «Зенит»

Финал Олимп-Кубка России, 25 июля