Опасные пляжи: Роспотребнадзор проверил водоемы в Санкт-Петербурге и сказал, можно ли купаться

Купальный сезон в Санкт-Петербурге 2020 может наткнуться на проблему посерьезнее, чем эпидемия коронавируса. Городское управление Роспотребнадзора уже начало проверять городские водоемы - и в очередной раз не нашло среди них ни одного полностью соответствующего санитарным требованиям. Когда и где можно будет купаться в Санкт-Петербурге летом 2020 года, «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ведомства.

- Были проверены акватории Суздальских озер, Ольгинского водоема, Колонистского пруда, озера Разлив, Финского залива, озера Безымянное, и реки Ижора - это в совокупности больше двадцати пляжей, - отметили в Роспотребнадзоре. - На 2 июня специалисты взяли 144 пробы для оценки санитарно-химических, микробиологических и паразитологических показателей.

Купаться в озерах и реках Санкт-Петербурге пока что попросту небезопасно.Фото: Артем КИЛЬКИН

Результаты оказались, мягко говоря, удручающими: ни один из водоемов и ни один из пляжей проверку не прошел. А это значит, что отдыхать и купаться в Санкт-Петербурге на данный момент может быть не просто вредно, но и опасно: подхватишь еще в воде что-нибудь такое, после чего даже коронавирус покажется легкой простудой.

- Социально-гигиенический мониторинг рек, озер и других водоемов, как и во все предыдущие годы, будет продолжаться до конца августа, - заключили в ведомстве.

Напомним, региональный Роспотребнадзор не исключил, что купальный сезон в этом году начнется в срок. По словам специалистов, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.