«Из одного грамма получается несколько тонн»: вакцину от коронавируса в виде йогурта создают в Санкт-Петербурге

Съесть чего-нибудь вкусного и без уколов и лишних мытарств получить иммунитет к зловредному коронавирусу. Звучит как сказка, не так ли? Тем не менее эту сказку в течение полугода делают былью в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ) в Санкт-Петербурге. Ученые-вирусологи и микробиологи разрабатывают уникальную в своем роде вакцину от SARS-CoV-2 в виде... обыкновенного кефира или йогурта. Как работает чудо-состав, и чем он отличается от привычных нам инъекционных вакцин - выясняли журналисты "КП-Санкт-Петербург".

Заведующий отделом молекулярной биологии Александр Суворов наливает в специальную бутылочку светлую жидкость. На вид - обыкновенная ряженка, даже пахнет только так же. Вот только меры безопасности при обращении с этой "ряженкой" очень строгие: она хранится в специальном рефрижераторе, а бутылочку перед использованием дезинфицируют в пламени газовой горелки.

Заведующий отделом молекулярной биологии Александр Суворов.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Вот так и будет выглядеть наша вакцина, - рассказывает Суворов. - Попробовать не дам, уж извините - экспериментальный продукт. Хотя на себе я его уже испытал и смею заверить - на вкус ничего особенного.

Идея использовать в качестве основы для вакцин молочнокислые бактерии, продолжает ученый, сама по себе не нова. В Институте этим занимаются на протяжении вот уже нескольких лет и за это время успели создать около десяти рабочих прототипов - в том числе и таких, которые способны успешно бороться с вирусом гриппа. Поэтому когда в мире разразилась эпидемия SARS-CoV-2, ученые ИЭМ долго думать не стали - запросили у коллег из Китая участок генома нового вируса и приступили к исследованиям.

В эксперименте участвуют 12 грызунов.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Механизм создания вакцины в нашем случае очень простой, - объясняет Суворов. - Мы, грубо говоря, берем самую обыкновенную молочнокислую бактерию и внедряем в нее кусочек генома SARS-CoV-2. И бактерию начинает продуцировать вирусный белок - даже, к слову, не весь белок, а только его фрагмент, абсолютно безопасный для человека. Иммунная система его распознает и начинает вырабатывать антитела.

Самое главное, по словам Суворова, - то, что в вакцине ИЭМ нет никаких дополнительных компонентов. А есть, по сути, только естественные для организма бактерии - пусть и немного измененные на генетическом уровне.

Идея использовать в качестве основы для вакцин молочнокислые бактерий сама по себе не нова.Фото: Олег ЗОЛОТО

- За счет этого она получается, во-первых, безвредной и практически не имеющей противопоказаний, - констатирует Суворов. - А во-вторых, любой производитель молочных продуктов, имея разработанную модифицированую закваску, может буквально за пару дней произвести несколько тонн готового продукта. Мы, например, менее чем за сутки из полутора граммов получаем несколько литров. Причем сам по себе продукт может быть абсолютно любым - от кефира, йогурта и мороженого до специальных капсул с высушенной вакциной внутри.

На данный момент препарат проходит испытания на животных. Экспериментальной группе - двенадцати "чистых" (то есть, генетически идентичных друг другу) лабораторных мышей дают чудо-ряженку три дня подряд, а потом делают перерыв. Через некоторое время у них начнут брать кровь и анализировать ее на наличие антител к коронавирусу.

Разработка ученых из Петербурга может стать новым слово в мировой медицине.Фото: Олег ЗОЛОТО

- К сожалению, пока у нас нет возможности получить штамм самого вируса и ввести в исследования контрольную группы - зараженных мышей, - отмечает Александр Суворов. - На это нужно специальное разрешение. В данный момент мы работаем над тем, чтобы его получить. Когда вакцина будет готова, и когда она поступит в массовое производство, сказать пока трудно - для этого нужно проделать огромную не только исследовательскую, но и бумажную работу.

Лабораторные мыши принимают чудо-ряженку три дня подряд, после чего у них берут кровь.Фото: Олег ЗОЛОТО

Тем не менее в институте уверены - если все сложится хорошо, их разработка станет новым словом не только в отечественной, но и в мировой медицине.