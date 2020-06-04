2020-06-05T20:09:10+03:00
Происшествия

Операцию делал знакомый врач: 62-летняя женщина-педиатр умерла после подтяжки лица в «подпольной клинике» Санкт-Петербурга

Пациентка и не думала, что достаточно простая процедура, которую проводил опытный хирург, закончится для нее трагедией
Роман ЛЯЛИН
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София Яковлевна скончалась после пластической операцииСофия Яковлевна скончалась после пластической операцииФото: Олег ЗОЛОТО
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62-летняя София Снигирева была известным врачом в Санкт-Петербурге. Кандидат медицинских наук, руководитель педиатрического отделения, замглавврача частной клиники. Она занималась лечением детей больше 35 лет. В 2007 году Снигирева создала и возглавила педиатрический центр в местном роддоме, проводила осмотры детей перед усыновлением. София Яковлевна также работала педиатром в больнице №2 Святой Марии Магдалины.

Была Снигирева не только большим профессионалом своего дела, но и очень эффектной женщиной. На свой возраст София Яковлевна не выглядела, так как постоянно следила за здоровьем.

Роковым событием для Софии Яковлевны стала операция по круговой подтяжке лица и блефаропластике. Казалось бы, волноваться не о чем. Операция не особо сложная да и делать ее взялся знакомый Снигиревой - опытный врач, учредитель и хирург одной частной клиники в Санкт-Петербурге Гурам П. Он, как сообщается на сайте клиники, специализируется на эндоскопической подтяжке лба, бровей, подтяжке лица и шеи, блефаропластике и липоксации.

София Яковлевна была известным педиатром Фото: Олег ЗОЛОТО

София Яковлевна была известным педиатромФото: Олег ЗОЛОТО

Господин П. работает врачом с 90-х годов и считается одним из лучших в своем деле. Прошел клиническую интернатуру по хирургии в Тихвинской центральной больнице, ординатору по хирургии в Ленинградском институте усовершенствования врачей. Участвовал в российских и международных конференциях, симпозиумах по вопросам пластической хирургии, обучался также заграницей и вообще ведет свой блог о пластической хирургии. Но почему он принял Софию Яковлевну, когда клиника была закрыта на карантин из-за коронавируса, еще предстоит разобраться.

- Мы не знаем, как это произошло, у нас карантин, клиника не работает, - заверили нас в справочной клиники. - Мы не принимаем пациентов.

Дальше - еще интереснее. После того, как пациентка скончалась через несколько дней после операции, выяснилось: у клиники вовсе не было разрешения на проведение таких процедур.

Операцию проводил профессиональный пластический хирург

Операцию проводил профессиональный пластический хирург

- Клиника не имела лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия», женщине провели пластическую операцию незаконно, без необходимого оснащения и условий, наличие которых обязательно, - поясняют в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - 31 мая она пациентка была госпитализирована в больницу, где скончалась на следующий день.

Предположительно, Софии Яковлевне стало плохо, когда она оказалась дома. У женщины развился сепсис, после чего ее состояние резко ухудшилось.

- Она умерла от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери, - добавили в СК, которое занимается сейчас расследованием этой трагедии. - Хирург задержан и дает показания.

София Яковлевна была детским врачом Фото: СОЦСЕТИ

София Яковлевна была детским врачомФото: СОЦСЕТИ

Для коллег погибшей случившееся стало настоящим шоком.

- Вся жизнь София Яковлевна посвятила служению медицине и людям, - рассказывают коллеги Снигиревой. - Она защитила кандидатскую диссертацию и 15 лет работала на кафедре педиатрии под руководством профессора Воронцова. Специалист высокого класса, чуткий и отзывчивый человек. София Яковлевна находила подход к самым сложным пациентам и справлялась с самыми трудными случаями. С головой уходя в работу, она никогда не забывала о тех, кто рядом – коллегах, близких людях. Каждому доставалось ее внимание и душевное тепло.

Прощание с Софией Яковлевной пройдет 5 июня в 13:00 в Храме Смоленской Иконы Божьей Матери на Смоленском кладбище. Похороны - на Богословском кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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