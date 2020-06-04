«Чтобы «подкатить» к девушке, цитирую Бродского, и ее сердечко тает»: Невероятная история жизни программиста с ДЦП, который в 21 год попал в список Forbes

Он носит футболку с надписью: «Я не овощ», слушает Led Zeppelin и Nirvana, гоняет на велосипеде, ходит с друзьями в бары, проводит время с девушкой. Кажется, обычная история про 21-летнего парня. Да, Иван Бакаидов из Петербурга живет, как и все его сверстники. Вот только к такому юному возрасту он успел сломать все стереотипы о людях с инвалидностью. Уже стал успешным программистом. А в мае этого года попал в список Forbes – как один из самых перспективных молодых россиян до 30 лет.

В ПАМЯТЬ О ПОДРУГЕ

– Я использую коляску, чтобы гулять, резиновые шнурки, чтобы не одеваться два часа, синтезатор речи – чтобы люди, к которым я обращаюсь на улице, не думали, что я придурок. Но мое самое любимое средство реабилитации – это стихи Бродского. Ты хочешь «подкатить» к девушке, но весь такой слюнявый, странно двигаешься… А, хоп – цитируешь Бродского и сердечко тает, – так начинает Иван свой стэнд-ап, выложенный в Сеть.

У программиста из Петербурга отличное чувство юмора. А еще у него ДЦП, гиперкинезы (непроизвольные сокращения мышц) и неразборчивая речь (понимают ее только самые близкие). Так что все шутки за него озвучивает компьютер. Такую программу Иван создал сам. Еще в 16 лет он представил свои разработки на саммите ООН – несколько приложений для людей с нарушениями речи. Сейчас это полноценные программы, которыми пользуются сотни человек. Все эти люди могли обходиться только «да» и «нет» – кивая головой. А теперь обрели шанс по-настоящему общаться.

Иван любит ездить на велосипеде - иногда проезжает по 50 километров в день!Фото: Олег ЗОЛОТО

– Для меня была потрясающая история, когда парень выступал в суде при помощи «Линки», он полноценно отвечал на суде и выиграл его, – говорит Иван.

Программа носит название Linka – в честь подруги Ивана, с которой он вместе учился в школе. Именно она вдохновила на создание приложения для людей с большими поражениями. У девочки Ангелины, которая ушла из жизни в 13 лет, была тяжелая форма ДЦП.

– Лина окончила начальную школу и должна была пойти в среднюю. Она проявляла упорство в обучении и освоила в моей программе набор текста с помощью одной кнопки, которую нажимала щекой, – рассказывает молодой программист. – Без Лины не было бы ни проекта, ни ООН, да и меня, каким вы знаете.

Программист живет на 17-м этаже - пользуется лифтом и ловко управляется с домашними делами.Фото: Олег ЗОЛОТО

Иван старается разработать программу под каждый вид поражения. Например, тем, кто может печатать на клавиатуре, она озвучит текст. Тем, кто может нажимать только одну кнопку, предлагает последовательно выбор букв, слов или картинок для общения. И есть программа, где можно указать на картинку или пиктограмму, если человек не может читать. Конечно, собственные разработки бесповоротно изменили жизнь самого Ивана.

– Синтезатор речи не просто изменил мою жизнь, он ее создал. Мне не представить, что было бы, если бы я ходил везде с мамой-переводчиком. О какой самостоятельности, поездках и девушках могла идти речь, если все, что ты говоришь, переводит мама. Идея о том, что я самодостаточный, создала меня как человека, – рассказывает петербуржец.

Иван Бакаидов разработал приложения для людей, которые не могут говорить.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас он работает над программой с айтрекером – специальным прибором, который крепится на экран ноутбука и считывает, куда направлен взгляд. С помощью нее можно будет управлять компьютером. А одна из последних изобретений Ивана – бот для соцсети, который переводит голосовые сообщения в текст.

«РОБОТ-ПЫЛЕСОС И МУЛЬТИВАРКА – В ПОМОЩЬ»

После окончания школы Иван решил съехать от родителей. Живет в новостройке на 17-м этаже, сам пользуется лифтом. Но найти жилье было не так уж просто.

– Поиск был очень сложным, так как в городе мало доступного для коляски жилья не на периферии. А во-вторых, владельцы жилья – люди консервативные и сразу бросали трубку при слове «инвалидность». Только через полгода мы нашли нужный вариант, – рассказывает Иван.

В 21 год петербуржец Иван Бакаидов попал в список Forbes.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня молодой человек ловко управляется с хозяйством. А в своем Инстаграм даже делится лайфхаками, которые берут на заметку и обычные хозяйки. Например, как легко отварить макароны, не сливая кипяток. Иван опускает их в кастрюлю сразу в дуршлаге, а потом поднимает его одним движением руки – и вуаля, выкладывает макароны на тарелку.

– Свою жизнь я могу назвать высокотехнологичной. Мне помогает робот-пылесос, мультиварка, умная плита с таймером. Вот недавно друг спаял, а я спрограммировал умный домофон, который я могу открыть с телефона, – рассказывает Иван. – Дело в том, что когда я волнуюсь, мои гиперкинезы увеличиваются. Соответственно, когда звонит домофон, я боюсь не успеть, а от этого шансов снять трубку еще меньше. Даже пару раз упал.

Иван выпустил футболки с надписями, которые высмеивают стереотипы о людях с инвалидностью.Фото: Олег ЗОЛОТО

«НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ БАНКОВСКУЮ КАРТУ»

У парня много увлечений: он катается на трайке – специальном трехколесном «лежачем» велосипеде – на нем не устает спина. Порой наматывает и по 50 километров за день! Иван вообще серьезно увлечен спортом – он является чемпионом Петербурга по бочча (паралимпийский вид – игра на точность с небольшим мячом – прим.ред.). Кроме того, молодой человек активно ведет социальные сети и делится там своими мыслями и фотографиями. Любит музыку – и классику, и рок. А иногда и сам сочиняет. Любит Бродского. Участвует в качестве спикера на мероприятиях. Помогает благотворительным фондам. Придумал футболки с надписями «Я к вам со всей слюной», «Я не овощ», которые высмеивают стереотипы об инвалидности, и продает их. Но, пожалуй, главное дело его жизни – это борьба за права людей без подписи.

– Я могу варить макароны в дуршлаге, но не могу открыть банковскую карту, потому что не могу поставить две одинаковые закорючки ручкой, – делится Иван. – Для подписания каждой бумаги я вынужден вызывать доверенное лицо.

Собственная разработка бесповоротно изменила жизнь Ивана.Фото: Олег ЗОЛОТО

Молодой человек не понаслышке знает не только о проблемах своего заболевания, но и о бюрократических. Еще несколько лет назад Иван запустил петицию с просьбой разрешить людям с ограниченными возможностями подписываться отпечатком пальца. Ее поддержали почти 330 тысяч человек. Петербуржец призывает государство найти решение этого вопроса и предлагает и другие варианты: например, ввести возможность росписи при помощи штампа, которая была в советское время. И всячески призывает внимание общественности – вот недавно записал новое видео об этом в соцсетях.

– За период моей борьбы мне написали тысячи людей с такой же проблемой, – добавляет Иван. – Одной влюбленной паре инвалидов по зрению, например, отказали в бракосочетании из-за отсутствия подписи.

КСТАТИ

Программы, которые разработал Иван, – бесплатные. Так что в список Forbes он попал вовсе не из-за того, что у него счета в швейцарских банках. На него делают ставку в будущем – Ивана поставили в ряд с самыми перспективными спецами в разных областях, которым еще нет 30 лет.