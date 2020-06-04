Северодвинск ограничат на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса

Власти Архангельской области решили ввести ограничения по въезду в Северодвинск и выезду из него. Причиной стал резкий рост числа заболевших коронавирусом. Учитывая, что в городе расположено множество стратегических предприятий, в том числе производитель подводных лодок «Севмаш», ситуация потребовала вмешательства руководства региона.

- С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города. Соответствующие изменения внесены в действующие указы врио губернатора Александра Цыбульского, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в 180-тысячном Северодвинске зафиксированы более 1200 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По подсчетам местных чиновников, это в 2,6 раза выше, чем в среднем по архангельской области.

При этом большинство случаев заболевания – около 800 – приходится на работников системообразующих предприятий, в том числе занимающихся производством техники для Военно-морского флота России.

По решению властей, Северодвинская больница №2 переведена в режим закрытого госпиталя для пациентов с COVID-19. Здесь будут наращивать число коек, чтобы не вывозить заболевших за пределы Северодвинска.

до 5 июня на въездах в Северодвинск поставят КПП. Фото: vk.com/severodvinsk_adm

Единственная возможность остановить распространение инфекции – это обеспечение дистанцирования людей, ограничения контактов, - завил глава региона.

Для этого город переведут на полузакрытое положение. Чиновники, живущие в Северодвинске, но работающие в других районах, перейдут на удаленку. А въехать и выехать из Северодвинска смогут лишь должностные лица по работе, спецслужбы, люди, для получения медпомощи и те, кто едет через город транзитом в Онежский район.

«Севмаш» отправит иногородних работников в оплачиваемые ежегодные отпуска. Другим предприятиям также рекомендовано организовать общежития в городе или не привлекать их к работе.

До 5 июня на въездах в Северодвинск будут выставлены КПП.

Для справок по вопросу ограничительных мер на территории Северодвинска создан телефон «горячей линии»: (8184) 58-73-57.

Отметим, что по состоянию на 4 июня в Архангельской области общее число заболевших составило 2712 человека, из них 737 выздоровели, а четверо скончались