Команда из Киришей «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» весной завоевала в 18-й раз подряд титул чемпиона России! 18-й! Настоящее золотое совершеннолетие!

Ни одна из команд в игровых видах спорта в нашей стране такой серией похвастаться не может! Возможно, еще и потому, что столько сил, как ООО «КИНЕФ», в команды никто не вкладывает - очередное доказательство того, что при желании и малую родину вполне реально прославить большими победами.

ТАЛИСМАН КОМАНДЫ

Правда, это не значит, что чемпионские титулы спортсменкам из Киришей даются легко. Так может казаться только со стороны. И нынешний сезон - не исключение.

Он хоть и завершился досрочно, но ярких событий игрокам хватило с избытком: чемпионат Европы, в котором участвовали пять ватерполисток «КИНЕФ-Сургутнефтегаза», чемпионат России, Кубок России, Евролига. Матчи за матчами, сборы за сборами. С октября по апрель практически без передышки.

- С начала сезона, когда вышли из отпуска, был очень напряженный период, - вспоминает нападающий «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» Екатерина Прокофьева. - Отыгрываем тур и сразу едем в сборную. Иногда только успевали сменить форму - и вновь в путь. Очень тяжело физически. Да и восстанавливаться сложно. Но мы выдержали, результат показали...

Это же отмечает защитник и капитан «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» Евгения Соболева. Спортсменка, кстати, уникальная. В составе команды она единственная восемнадцатикратная чемпионка России. Настоящий талисман «КИНЕФ-Сургутнефтегаза».

- Когда становишься чемпионом - всегда интересно, - признается Евгения. - Подтверждаешь свой статус, что ты - лучший!

- Всего одно поражение в чемпионате говорит, что у «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» по-прежнему нет равных и удел остальных команд - бороться только за вторые-третьи места?

- Конечно, все у нас всегда хотят выиграть. В этом чемпионате мы проиграли один матч «Спартаку-Волгограду». Сказались некоторые нюансы. Перелеты и все прочее. Очень напряженный график. Но невозможно постоянно побеждать, иногда нужны и встряски. К счастью, это произошло не на финальной стадии, а в середине турнира.

- Есть сожаление, что чемпионат России не удалось доиграть до конца?

- Все спокойно к этой ситуации отнеслись. Месяц ждали решения федерации. Но в этот период готовились как обычно. И если бы финал состоялся - были бы в отличной форме. И психологически готовы. За такой большой перерыв все уже соскучились по игре.

Наблюдать за игрой одно удовольствие. Жаль, что коронавирус отменил финальные матчи. Фото: Станислав Левшин.

«ХОТЕЛОСЬ СЫГРАТЬ ПЕРЕД СВОИМИ БОЛЕЛЬЩИКАМИ»

У одного из ведущих игроков страны Евгении Ивановой есть только одно сожаление: не удалось поставить золотую точку на глазах у своих болельщиков.

- Для нас это настоящее чемпионство, - объясняет Евгения. - Сезон был напряженный и тяжелый, но концовку чемпионата хотелось сыграть - финальный этап планировался, насколько я знаю, именно в Киришах. Важно было порадовать наших болельщиков. Люди приходят, поддерживают команду. Приятно видеть каждый раз поддержку! Но раз так получилось, что нам остается? Главное, чтобы все были здоровы.

О следующем сезоне сейчас говорить еще прежде- временно. Все зависит от того, как быстро страна и мир вернутся к обычной жизни. Но ведущий специалист группы по водному поло спорткомплекса «Нефтяник» Геннадий Карпюк уверен, что команда вновь будет ставить перед собой самые амбициозные цели.

- В следующем сезоне «КИНЕФ-Сургутнефтегаз», как и всегда, будет бороться только за чемпионские титулы, - считает Геннадий Иванович. - Во всех турнирах - чемпионате России, Кубке России, Евролиге... Я считаю, что лучший матч команда провела как раз в четвертьфинале Евролиги против нидерландского «Утрехта». Разгромить команду (счет в игре был 20:6), за которую выступали чемпионки Европы, - это очень серьезный успех. Мы должны были выйти в «Финал четырех» Евролиги...

На самом деле, сомневаться, что и в следующем сезоне «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» будет находиться в авангарде российского женского водного поло, не приходится. В команде давно научились решать самые сложные задачи.

В следующем сезоне «КИНЕФ-Сургутнефтегаз», как и всегда, будет бороться только за первые места. Фото: Станислав Левшин.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Главный тренер «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» Александр КАБАНОВ: Весь сезон наши игроки провели на максимуме!

Итоги золотого сезона подвел наставник команды Александр Кабанов.

- Чем отличается для вас нынешний чемпионат от предыдущих?

- Ну прежде всего тем, что он закончился досрочно. А так итоги сезона выглядят вполне логично: наша команда была сильнее.

- Со стороны показалось, что команда вновь довольно легко выиграла чемпионат. Это так?

- На данный момент «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» значительно превосходит соперников. Будем ждать, пока другие команды подтянутся. Но на это нужно время.

- В такой ситуации трудно добиться от своих подопечных максимального настроя?

- Мы стараемся по возможности разнообразить нашу игру. Иногда это получается, иногда не очень. На протяжении сезона трудно постоянно находиться в прекрасной форме. Я думаю, что лучшую встречу мы провели в четвертьфинале Евролиги против нидерландок. В ней мы показали все, что можем. И хотелось бы стремиться к такому уровню.

- Это не так-то просто.

- Да. Все-таки тяжело иногда настраиваться, ведь есть команды, с которыми нам достаточно легко играть. Но мы пытались менять состав, молодых ватерполисток подключали. Я очень благодарен девчонкам, что они весь чемпионат провели на максимуме. Без сомнений, у них есть желание играть и выигрывать!

- В чемпионате России выступает еще и молодежная команда «КИНЕФ-2». Это облегчает вам работу?

- Значительно. У меня ведь все игроки перед глазами. Иногда мы можем кого-то заменить, взять из второй команды... Тренируемся постоянно вместе. Когда наша молодежь общается с основной командой, это придает им уверенности, повышает мастерство.

- Когда начнется подготовка к следующему сезону?

- Когда начнется чемпионат, пока никто не знает. Скорее всего, как в прошлом сезоне, в октябре. Но наша команда в любом случае первого августа начнет подготовку. До конца мая девочки дома самостоятельно выполняли задания тренеров, а с началом лета отправились в отпуск.

Следующий сезон тоже обещает быть очень сложным. Чемпионат России, Кубок России, подготовка к Олимпиаде и еврокубкам...