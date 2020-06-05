2020-06-05T11:26:33+03:00
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Тест на коронавирус для кошек и собак в Санкт-Петербурге: где можно сдать, как проходит и сколько стоит

Ученые подчеркивают, что домашние питомцы не могут заразить своих хозяев коронавирусом, но сами заболеть могут. Где кошке и собаке сдать тест в Санкт-Петербурге - читайте в нашем материале
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Заразить своих хозяев, впрочем, как и других людей, домашние питомцы не могут.Заразить своих хозяев, впрочем, как и других людей, домашние питомцы не могут.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Домашние питомцы заражаются коронавирусом также, как и люди. Это уже научно доказанный факт. При этом собаки болеют бессимптомно, а вот кошки оказались самыми восприимчивыми к инфекции, и могут болеть также тяжело, как и их хозяева. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора со ссылкой на ученых подведомственных им учреждений. Сегодня мы расскажем, где можно сдать тест на коронавирус для кошек и собак в Санкт-Петербурге и сколько это стоит.

- У кошек проявляются клинические признаки острой респираторной инфекции, - говорят в ведомстве. – Повышенная температура, кашель, чихание, выделения из носа и глаз. В отдельных случаях – симптомы кишечной инфекции: рвота и диарея.

Ученые особо подчеркивают: заразить своих хозяев, впрочем, как и других людей, домашние питомцы не могут. Это официальная позиция ВОЗ и Всемирной организации здравоохранения животных. Коронавирус передается от человека к человеку или от животного к животному.

А еще кошки могут заразиться от своих хозяев. Так что ученые просят, если уж вы заболели «ковидом» не обниматься со своими хвостатыми любимцами, не гладить их, не прижимать к себе, не есть «с одной тарелки» и не позволять животному облизывать вас. В общем, соблюдать все те же правила гигиены и изоляции.

Массового тестирования животных на коронавирус пока не предвидится. Фото: Артем КИЛЬКИН

Массового тестирования животных на коронавирус пока не предвидится.Фото: Артем КИЛЬКИН

В общем, тут уж впору и котикам делать тесты. Такие есть: тест-системы разработаны «Федеральным центром охраны здоровья животных» при Россельхознадзоре. С ними работают несколько государственных учреждений по стране. В Петербурге и Ленобласти это ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория».

«В связи с большим количеством обращений от владельцев домашних животных, подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Ленинградская МВЛ» сообщает о возможности проведения диагностических исследований проб биологического материала, полученного от животных, на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», - сказано на сайте учреждения.

Массового тестирования пока не предвидится, да и смысла в нем ветеринары не видят. На данный момент поводом для проведения исследований может стать в первую очередь тесный контакт животного с человеком, у которого подозревают или подтвержден COVID-19, а также наличие у питомца симптомов: выделений из носа, одышки, кашля, рвоты, поноса.

А вот заразиться коронавирусом кошки вполне могут от человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

А вот заразиться коронавирусом кошки вполне могут от человека.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Для отбора пробы мы предоставляем для хозяев животных несколько вариантов, - говорит ведущий ветеринарный врач кабинета приема мелких домашних животных Ирина Сиротинина. – В первую очередь, приветствуем взятие проб на территории лаборатории. Второй вариант – владелец может сам взять пробу, используя специальный набор и, либо сразу привезти ее в лабораторию, либо сохранить в течение недели, заморозив.

ВАЖНО!

Решение о тестировании животных принимается представителями государственной ветеринарной службы субъекта РФ после консультации с государственным ветеринарным врачом.

Исследования проводятся на коммерческой основе. Согласно прейскуранту, стоимость ПЦР-исследования на РНК вирус SARC-CoV-2 для животных составляет 2 847,6 рубля.

Для отбора образцов от животного владельцу необходимо обратиться в Управление ветеринарии (станции по борьбе с болезнями животных районов) или к контактному лицу ФГБУ «Ленинградская МВЛ» - ведущему ветеринарному врачу Сиротининой Ирине Ивановне по телефонам: 8 (812) 630-20-69, 8 (921) 092-69-34

ИСТОЧНИК KP.RU

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