Храмы Санкт-Петербурга открылись после карантина: Как прошла первая служба в Казанском соборе

В пятницу, 5 июня 2020 года, спустя долгое время после карантина из-за коронавируса, православные храмы Санкт-Петербурга открыли свои двери для прихожан. Долгожданное открытие совпало с Днем Святой Блаженной Ксении Петербургской. По этому случаю в Казанском соборе в 10 часов утра состоялась первая божественная литургия.

В Казанском соборе прошла первая служба после карантинаФото: Олег ЗОЛОТО

Прихожан собралось не многоФото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что открытие церквей православные Петербурга ждали с нетерпением, в пятницу в Казанском оказалось не многолюдно. Сейчас храм работает по правилам Роспотребнадзора, помогающим предотвратить распространение коронавируса. На полу собора нанесена специальная разметка, чтобы верующие могли молиться – на каждого выделено 4 квадратных метра.

Все прихожане обязательно в защитных маскахФото: Олег ЗОЛОТО

- Народу немного. Человек 30-50. Все стоят по разметке. Служители все в масках. Постоянно протирают иконы, даже те, к которым никто не подходил, - рассказал корреспондент «КП-Петербург» из Казанского собора.

На полу нанесена специальная разметкаФото: Олег ЗОЛОТО

Все присутствующие в храме должны держать дистанцию не менее 1,5 метраФото: Олег ЗОЛОТО

В храме в масках все – и прихожане, и бабушки, продающие свечи и крестики на выходе. Также в соборе есть жидкость для дезинфекции рук. Многие верующие не заходят в храм, а молятся у его стен.

Некоторые верующие остаются молиться на улицеФото: Олег ЗОЛОТО

Согласно правилам, пока пандемия не утихла, число прихожан в храме должно быть из расчета 1 человек на 4 «квадрата». В соборе нанесена специальная разметка, которая помогает соблюдать безопасную дистанцию. Прихожане и сотрудники храма обязаны носить защитные маски и находиться друг от друга на расстоянии не менее полутора метров.