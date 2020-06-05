«Сердце шалит»: Поклонники Алисы Фрейндлих разволновались из-за здоровья актрисы

Поклонники актрисы Алисы Фрейндлих, которую вся страна знает благодаря ролям в легендарных фильмах «12 стульев», «Три мушкетера», «Служебный роман», серьезно обеспокоены ее здоровьем. Звезда Большого драматического театра заболела. Как Алиса Бруновна сама рассказала журналисту «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» она плохо себя чувствует вот уже на протяжении нескольких дней.

- Извините, мне сейчас трудно разговаривать, - тактично ответила Фрейндлих на просьбу корреспондента. Я неважно себя чувствую.

- У вас что-то случилось?

- Ну, что может случиться у человека, которому в этом году будет 86 лет? Это все возраст. Сердце шалит. Я думаю, ничего страшного. Спасибо вам за внимание!

По словам Алисы Фрейндлих, в данный момент она находится на самоизоляции в своей квартире в Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна. Несмотря на плохое самочувствие и гуляющую по стране заразу, тест на коронавирус она не делала и пока не собирается — не видит в этом острой необходимости.

Неделю назад Ирина Понаровская поделилась фотографиями с Алисой Фрейндлих. Фото: Instagram Ирины Понаровской

Между тем в Большом Драматическом театре, одной из ведущих актрис которого Алиса Бруновна является с 1983 года, «Комсомолке» пояснили, что поводов для серьезных опасений за всенародную любимицу нет.

- Ничего страшного не произошло, не переживайте, - заверили нас в пресс-службе театра. - Но, думаем, лучше всего будет ее не беспокоить. Алиса Бруновна, как и вся труппа БДТ, уже два месяца активно работает над творческими проектами портала БДТdigital.

Напомним, ранее певица и актриса Ирина Понаровская поделились на своей странице в Instagram фотографией с уютных посиделок вместе с Алисой Фрейндлих. По словам Понаровской, они прекрасно провели время вместе за вином, стихами и игрой в карты.

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