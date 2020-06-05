Работа ночных автобусов в Санкт-Петербурге возобновится с 8 июня 2020 года: как они будут ходить

С 8 июня 2020 года в Санкт-Петербурге вновь начнут курсировать ночные автобусы. Их работа возобновится по маршрутам: 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, которые дублируют линии метрополитена. Почти дублируют, так как до некоторых станций автобусы не доедут.

- Для обеспечения транспортного обслуживания в вечернее время с учетом периода закрытия станций метрополитена с 8 июня будет организовано движение ночных автобусов, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Правда, ездить автобусы будут не всю ночь, а лишь с 22:00 до 1:00 ночи. То есть они компенсируют время, на которое раньше закрывается подземка. При этом, сколько продолжится такой режим работы, пока неизвестно.

- Автобусы будут ходить каждый вечер, с понедельник, 8 июня. А вот по срокам пока непонятно, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Комитета по транспорту.

Что же касается самих маршрутов, то доедут автобусы не везде.

- 1М проспект Культуры - проспект Маршала Жукова,

- 2М Малая Балканская улица - станция метро «Парнас»

- 3М Наличная улица - метро «Рыбацкое»,

- 4М Автостанция «Река Оккервиль» - метро «Адмиралтейская»

- 5М улица Репищева - метро «Международная».

Если внимательно посмотреть, то без охвата остается «хвост» зеленой ветки. И если «Новокрестовская» закрыта из-за малого числа пассажиров, то «Беговой» пользуются активно.

Также не повезло жителям районов станций Фрунзенского радиуса. Автобусы мимо них также не проедут.

По сообщению «Пассажиравтотранса», интервал движения составит от 5 до 15 минут. Оплатить поездку можно будет электронными проездными и банковской картой или просто купив билет.

А вот полноценное движение ночных автобусов, которые летом ходят с полуночи до 6:00 утра, приостановлено в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. Их пускать пока не планируют.